Jsou osmí, poslední. Nicméně hokejisté HC Řisuty po sedmi zápasech II. ligy-Jih přece mohou myslet na lepší zítřky, protože konečně začali trénovat doma ve Slaném a v sobotu si tam poprvé v sezoně zahrají – hostí Havlíčkův Brod (18:00). „Strašně moc se domů těšíme,“ říká elitní bruslař Buldoků, letos zatím třígólový Vincent Keszi.

Rytíři Kladno – HC Slavia Praha 1:4 ,4. osmifinále play off DHL extraligy juniorů - 13.3.2016 Vincent Keszi | Foto: Bohumil Kučera

Proti Řisutům se spiklo skoro všechno. Svaz je přeřadil po letech ze skupiny Sever do podstatně nadupanější skupiny Jih a ještě do toho přišla rekonstrukce zimního stadionu ve Slaném. To znamenalo nejen prvních sedm zápasů na ledech soupeřů, ale také složité ježdění na tréninky do Kladna, které navíc také rekonstruuje hlavní plochu a zůstala mu jen ta vedlejší. „Bylo to náročné. Všude kromě Kobry to máme dost daleko, s tréninky to také nebylo valné, protože v Kladně trénovaly čtyři kluby, takže vmáčknout se tam nebylo lehké. Když k tomu přičtu, že naši soupeři často velmi omladili a jsou hodně natrénovaní a tím pádem nabruslení, přišly porážky,“ konstatuje smutně Vincent Keszi.