Na ledě silného, v tabulce skupiny sever třetího Děčína se ve středu dařilo hokejistům Řisut. Nečekaně severočeský tým zdolali 6:4 a v tabulce II. ligy se posunuli na pátou příčku.

Řisuty - Děčín 4:3 sn | Foto: Roman Mareš

Tým ze Slánska ztrácel na svého protivníka před zápasem propastných 14 bodů, ale na ledě to vidět nebylo. Řisuty se v posledních týdnech zlepšily, navíc jim šla od prvních minut i střelba. První sice skórovali domácí z přesilovky, ale už po minutě odpověděl výbornou akcí Danov a předložil Paršakovovi nabídku, která se neodmítá – 1:1. To odstartovalo jízdu hostů, při které se trefili během dvou minut ještě Holub a Rudovský. Děčín se ale nevzdával a pokaždé, když odskočily Řisuty do dvougólového vedení, tak rychle korigovali. A ve druhé části se jim povedlo srovnat na 4:4, když u gólu Sýkory asistoval i někdejší kladenský junior Balcar.