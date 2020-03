Začátek předkola play off hokejistům Řisut nevyšel. V Děčíně prohráli 3:6 a v sérii hrané jen na dva vítězné duely mají nůž na krku. Odveta se hraje ve Slaném, v pondělí večer. V sobotu zářil nestárnoucí jednačtyřicetiletý Oliverius, který dal dva góly, ale hlavně brankář Lukáš Lavinger, který v závěru střelou přes celé kluziště skóroval.

Sport hokej play-off Děčín Řisuty I. zápas | Foto: Deník / Jaroslav Zeman

Řisuty nezvládly už úvod utkání, domácí z tlaku vytěžili dva góly. Zderadička však do pauzy snížil a hned po ní Patyk vyrovnal. Začalo se nanovo, jenže hosté neuhlídali Zicha a zase tahali za kratší konec. A to až do konce zápasu, který definitivně překlopila na stranu Děčína rána Sýkory z 52. minuty.