Bílek ještě loni zahajoval sezonu v kádru extraligového Kladna, kde řadu let zejména ve střílení branek řádil, pak se přesunul do Slavie a poté do Sokolova. Pro letošek ho ulovily Řisut, kam to nemá z Hrdlíva daleko. „Slibujeme si od Víti uplatnění velkých herních zkušeností a také osobnost lídra do kabiny,“ řekl k příchodu Bílka sportovní manažer Ivan Záleský.