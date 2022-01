V posledních zápasech přitom David Stahl neměl formu na jakou jsou v Řisutech zvyklí a šanci dostával ještě mladší Pánek. „Výkony Davida trápily jeho i nás, ale nemůžeme mu nic vyčítat. Zemřel mu děda, který pro něho hodně udělal a hodně pro něj znamenal. To by rozhodilo každého. Proti Kobře ale zavřel bránu, chytal fantasticky,“ ocenil gólmana Boháček.

Ten je také rád, že už má přece jen silnější kádr. Zapadly do něj kvalitní posily z Děčína Sýkora s Petrášem, uzdravili se Formánek s Okegawou. Formánek hned začal střílet branky, s Kobrou rozhodl právě on. „Je to jiné než když jsme hráli se třinácti kluky. Teď mohu vybrat ty, kteří se chtějí za Řisuty rvát. Hlavně proti silnějším mužstvům je však pořád znát, že my trénujeme dvakrát týdně a oni třeba čtyřikrát. Teď nás čeká zrovna nabruslená Příbram, proti níž nám to vůbec nejde,“ vyhlíží dalšího soupeře s obavami Boháček.

Klub získal posilu i na střídačku, Jana Boháčka doplňuje Martin Slánský. Mladý kouč za Řisuty hrával a podle Boháčka se jedná o velmi perspektivního trenéra s velkým vzděláním. „Vycházíme úplně v pohodě a určitě nám může pomoci,“ těší zkušenějšího z dvojice kormidelníků.

HC Řisuty - Kobra Praha 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Havlůj, 40. Formánek (Čermák, Náprstek) – 34. Šťastný (Bříška, Heldák).

Řisuty: Stahl – Malovický, Zich, Pika, Matula, Řepka, J. Kučera, Houška – Sýkora, Patyk, Petráš – Havlůj, Janeček, Rendla – Náprstek, Čermák, Formánek – Výrut, Okegawa.

Kobra: Ondrík – Ženíšek, Zmeškal, Holý, Svach, Šteiner, Knesl, Janda – Zídek, Šťastný, Heldák, Janča, Petrák, Čech, Ksandr, Bříška, Novák, Havrda.

