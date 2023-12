Zlá série porážek je u konce! Hokejové Řisuty ji prolomily opět s Pískem, který porazili 11. října a pak třináctkrát v řadě padli. Tentokrát byli u Otavy lepší a do tabulky II. ligy západ si připsali tři body za výhru 4:1. Teď je čeká sobotní výjezd na led Ústí nad Labem. Jeho nový majitel vyhlásil vlný vstup pro šechny fanoušky, začíná se v 16:00 hodin.

Vítězslav Bílek hraje v Řisutech další skvělou sezonu. | Foto: David Klier

Zápas v Písku přitom začali lépe domácí a dali první gól. Řisutům první třetina vůbec herně nevyšla, ale v bráně měly famózního Petra Pánka, který spoustu šancí lapil. V poslední minutě se naopak Buldokům povedly dvě zadovky po sobě a Petr Patyk měl lehkou práci – 1:1. „Ale ta třetina byla šílená, mohla skončit 5:0 pro domácí. Neskutečný byl náš gólman Pánek. Klobouček dolů před tím, co pochytal. To bylo do nároďáku, bez něj bychom tři body neměli,“ uznal tahoun Řisut Vítězslav Bílek.

Od druhé části už hosté hráli mnohem lépe. Chytře čekali na domácí chyby a ujížděli do brejků. Jeden zastavili domácí faulem, k trestnému střílení se postavil zkušený Aleš Chamrád a předvedl nádherné zakončení, na které by zírali i fanoušci v NHL: stáhl si puk pod sebe do forhendu, roztáhl gólmana jako švihadlo a pohodlně zavěsil.

Další brejk pak využil přesnou ranou mezi betony gólmana Kryštof Pejchal a poslední třetinu už hosté zahráli zkušeně. Pánek byl dál neprůstřelný a posila z Hořovic Daniel Čech z dalšího kontru jistil na 1:4. „Druhá a třetí třetina byly z naší strany mnohem lepší a o to víc nás tři body uhrané na horké půdě v Písku těší. Chci pochválit svůj tým za skvělý přístup,“ dodal konečně spokojený Vítězslav Bílek.

Dodejme ještě perličku, že Bílkův spoluhráč a kamarád David Růžička byl na zápas o to víc naladěný, protože přežil pondělí, kdy mezi kladensými děcky chodil jako parádní Mikuláš. Naštěstí ve středu už dárky nerozdával…

IHC Králové Písek - HC Řisuty 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Branky a nahrávky: 20. Patyk (Chamrád, Janeček), 22. Chamrád (TS), 30. K. Pejchal (Bílek), 51. Čech (Strnad).

Řisuty: Pánek - Růžička, Zich, Volráb, Janda, Malovický, Strnad - Bílek, Patyk, Chamrád - Pejchal, Čech, Janeček - Pulda, Řepka.

Další výsledky 21. kola

Chomutov – Cheb 6:2, Hronov – Kralupy nad Vltavou 5:1, Letňany – Vrchlabí 2:3, Kobra Praha – Příbram 2:6, Děčín – Benátky nad Jizerou 5:7, Most - Tábor 1:3.

II. liga sk. Západ

1. HC Příbram 21 16 2 1 2 101:57 53

2. HC Tábor 20 15 2 1 2 91:38 50

3. HC Piráti Chomutov 19 15 1 1 2 92:42 48

4. HC Děčín 21 12 2 0 7 86:74 40

5. HC Letci Letňany 20 11 2 1 6 74:52 38

6. Mostečtí Lvi 21 11 0 3 7 81:72 36

7. HC Stadion Vrchlabí 20 10 1 1 8 66:56 33

8. HC Kobra Praha 19 8 1 1 9 73:83 27

9. HC Benátky nad Jizerou 20 6 1 3 10 62:65 23

10. HK Kralupy nad Vltavou 20 4 2 3 11 56:69 19

11. HC Stadion Cheb 20 5 2 0 13 52:94 19

12. Ústecký Slovan 19 5 1 1 12 67:78 18

13. IHC Králové Písek 20 4 2 1 13 58:79 17

14. HC Wikov Hronov 19 4 1 0 14 60:102 14

15. HC Řisuty 19 3 0 3 13 50:108 12