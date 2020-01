Hosté přitom měli snový úvod, jejich nejproduktivnější hráč Petr Patyk se trefil už v 18. vteřině! Pak už ale hráli hlavně domácí, kteří využili tři přesilovky. Zlom podle trenéra Michala Jägera přišel ve druhé části, kdy hosté za stavu 2:1 zazdili jasnou šanci a vzápětí inkasovali potřetí.

Debut v dresu hostujícího celku prožil útočník Zdeněk Petráš, který v Řisutech do konce ročníku hostuje z Děčína. Své možnosti naznačil asistencí u druhého gólu hostů Matyáše Rendly.

Dvoráci to na Řisuty umí, soupeře dokázali přehrát ve všech pěti duelech základní části. Pokud se v tomto ročníku ještě potkají, muselo by to být až ve vyřazovací části soutěže.

Dvůr Králové nad Labem - Řisuty 6:2

Rodos sice od osmnácté vteřiny prohrával trefou Patyka, hostům ale náskok dlouho nevydržel. V 7. minutě využil první přesilovou hru Luštinec a ve druhé početní výhodě otáčel skóre Hoskovec.

To už se hrála prostřední část zápasu, ve které domácí o svém vítězství rozhodli. Snaživému soupeři totiž dokázali nastřílet čtyři branky. Jednu hezčí než druhou.

V závěrečné periodě se utkání už spíš dohrávalo. Středočeši sice dokázali přidat druhou branku, posléze ale předvedli další faul a třetí využitou přesilovkou upravil na konečných 6:2 Svoboda.

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „V úvodu nás trochu zaskočila rychlá branka našeho soupeře, ze které jsme se chvilku dostávali. Velkou váhu jsem tomu ale nedával, protože jsme věděli, že času zbývá hodně. Důležitý byl vyrovnávací gól v naší první přesilovce. Soupeře to zlomilo, protože v úvodních minutách byl hodně aktivní. Druhou třetinu jsme odehráli přesně tak, jak jsme chtěli. Bylo tam hodně bruslení, častá střelba a povedly se nám i přesilové hry. Před třetí částí jsme si řekli, že by byla škoda si něco pokazit. I závěrečné minuty ale nabídly spoustu našich šancí. Zápas jsme odehráli v dobrém tempu i náladě. Snad jsme i pošetřili síly na středeční derby s Trutnovem.“

Michal Jäger, trenér TJ HC Řisuty: „Dnes jsme měli skvělý vstup do utkání, když jsme se ujali vedení hned během prvního střídání. Bohužel jsme inkasovali v oslabení a tak se šlo do kabin za stavu 1:1. Utkání, dle mého názoru rozhodla situace, kdy jsme za stavu 2:1 pro domácí nevyužili stoprocentní šanci a z protiútoku smolně dostali gól. Potom už bylo velmi těžké se do zápasu vrátit. A když už jsme se nadechli k náporu za stavu 5:2, byli jsme vyloučeni za přísný faul, který si dotyčný pán vyčetl z křišťálové koule. Duel definitivně rozhodla další branka domácích v přesilové hře."

Branky a asistence: 7. Luštinec (Matějíček, Valášek), 28. Hoskovec (Mert, Půhoný), 34. Matějíček (Půhoný, Luštinec), 38. Brokeš (Sedláček), 39. Svoboda (Fořt, Ježek), 54. Svoboda (Mocek) – 1. Patyk (Novák), 51. Rendla (Petráš). Rozhodčí: N. Marek – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 3:5, navíc Kolařík (ŘIS) 10 minut OT. Využití: 3:0. Diváci: 487. Třetiny: 1:1, 4:0, 1:1.

Dvůr Králové nad Labem: Jeschke – Franc, Mert, Matějíček, Karlík, Mocek, Petira – Fořt, Ježek, Svoboda – Luštinec, Havlas, Valášek – Dušek, Hoskovec, Půhoný – Šedivý, Sedláček, Brokeš.

Řisuty: Ilašenko – Novák F., Potěchin, Zderadička, Kolářík, Rudovský, Zavřel, Flachs – Řepka, Patyk, Fortelka – Keszi, Vyskočil, Formánek – Paršakov, Danov, Okegawa – Rendla, Petráš, Neiss.

Program 36. kola – středa 29. ledna 18.00: Dvůr Králové nad Labem – Trutnov, Vrchlabí – Děčín, Nová Paka – Jablonec nad Nisou, Bílina – Řisuty.