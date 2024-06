Mistr extraligy, účastník mistrovství světa se sedmapadesáti starty v národním týmu. Roman Málek je bývalým vynikajícím brankářem, který zasáhl do sedmnácti sezón v české nejvyšší soutěži. Zachytal si také elitní ligu ve Švédsku a bohaté trenérské zkušenosti posbíral kromě A-týmu prvoligové Slavie i u mládežnických reprezentací. Teď se bude v Kladně starat o rozvoj mladých gólmanů spadajících do projektu Akademie Českého hokeje, ten se týká juniorky, dorostu a 9. třídy.

"Já jsem si vlastně připravoval jednu přednášku pro brankáře a v rámci toho jsem oslovoval některé hráče, kterých jsem se ptal na jejich pohled, když jezdí například trestné střílení. Jeden z nich byl samozřejmě Jirka Burger, se kterým se velice dobře známe. Slovo dalo slovo a vyplynulo z toho, že jsem dnes na Kladně," uvedl Roman Málek pro klubový server Rytířů s tím, že manažera Rytířů Jiřího Burgera si velice váží jako člověka. "On je jedním z těch hlavních důvodů, proč jsem se na Kladno přesunul, hodně jsme toho spolu jako hráči zažili. Bavili jsme se o tom už možná někdy v únoru a v podstatě jsme se domluvili okamžitě," dodal Málek, který by rád přichytal mladé kladenské brankáře ke splnění velké výzvy, návratu do nejvyšší juniorské soutěže - extraligy.