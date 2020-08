“Užil jsem si to. Šel jsem do zápasu bez očekávání, odmakat to a vyšlo to nádherně,” liboval si mladý útočník. “Vyhovuje mi, když můžu hrát na puku. A jako útočník pochopitelně nejraději hraju v útočném pásmu,” popisuje svou hru Routa, který si vyzkoušel angažmá například i ve Finsku. Přitom je kladenským odchovancem.

Jaká byla premiéra za kladenské áčko?

Bylo to super. Navíc proti Spartě, kde jsem nastupoval loni v juniorce. Takže to pro mě bylo celkem pikantní. Vyhráli jsme, tak jsem spokojený.

Jak se zrodil váš přestup do Kladna právě z dresu pražské Sparty?

Takhle jsem se rozhodl. Mluvil jsem tu s trenéry, kteří mi řekli, že by o mě stáli a chtěli by mi dát šanci. Můžu jim jenom poděkovat, že tu můžu být. A udělám vše proto, abych odehrál co nejvíce a podával co nejlepší výkony.

Odehrál jste zápas po boku zkušenějších Kubíka s Gumanem a dostával jste celkem dost prostoru. Vnímal jste to také tak?

Vnímal. Bylo to dost náročné. Byl to můj první zápas v seniorském hokeji. A byl jsem sám překvapený, že jsem stíhal tempo Sparty. Kluci z lajny toho už odehráli v dospělém hokeji hodně. Takže mi radili, ať si to jdu užít a ať hraju vlastní hru. Že umím hrát s pukem, tak ať nejsem vystresovaný a ukážu to.

Jste z hokejové rodiny. Váš tatínek i bratr jsou bývalí hokejisté a nyní skauti Tampy Bay, respektive Detroitu. To pro vás hokej asi musel být jasnou volbou, že?

Rodiče mě vždycky vedli, abych dělal hokej pro radost, ale abych také chodil do školy a řádně studoval. Ze zkušeností táty i mého bráchy vím, že sport není vždycky takový, jaký si přejeme. Stačí jediný den, jediné zranění a může být po kariéře. Hokej bych rád tedy hrál, ale byl jsem vedený k tomu, abych měl i druhou volbu, kdyby hokej nevyšel.

Radil vám tatínek, který hrál i za kladenské áčko, před zápasem něco?

Popřál mi, abych si zápas užil. Musím si to užívat, dokud to jde. Kdybych hokej někdy profesionálně hrál, bylo by to krásné, ale pokud ne, nebude mi to vadit.

Jan ŠEJHL