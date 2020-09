Když nebudeme počítat body z prvního kola proti Kolínu, vstup do soutěže se vám moc nepovedl. Dá se říct, že výhra proti Havířovu už byla nutnost?

Neřekl bych, že to byla přímo nutnost. Je pravda, že jsme výhru potřebovali. Ztratili jsme body doma se Slavií, ve Vsetíně jsme výhru taky nevybojovali. Na Havířov jsme se tedy extrémně připravovali. Důležitý byl vstup do zápasu, který se nám povedl. Pak už jsme to uhráli. Máme tři body a jsme rozhodně spokojení.

V úvodu soutěže dostáváte hodně příležitostí. To musí být povzbuzující, že?

Jsem rád, že je dostávám a že mi trenéři projevují důvěru. Musím říct, že nám pěkně sedla lajna. S Tomášem Gumanem a Nickem Hlavou jsem si moc rozuměl. A bylo to i vidět. Zápas nám vyšel.

První bod jste si připsal poté, co jste sám přihrál o mantinel. Zamýšlel jste to tak?

Chtěl jsem přihrávat Tomáši Gumanovi. Ten ale musel brzdit, aby nebyl offside. Nakonec jsem si puk dojel sám. Zkoušel jsem Tomáše hledat před bránou. Místo toho tam stál Nick Hlava. Naštěstí se ta akce povedla.

Ovšem na jednom bodu jste se nezastavil. Přidal jste asistenci i na pátý gól. To pro vás musí být pohádka…

Jsem rád, že to konečně přišlo. Věřím, že když se to prvním bodem zlomilo, bude to jen lepší.

Bude vás to rovnou něco stát do týmové kasy?

No, už kluci něco naznačovali, ale nevím, kolik mě to bude stát (směje se).

Optikou výsledku jste ale nebyl u toho nejdůležitějšího. U rozhodujícího gólu byla vaše lajna, ale už bez vás. Jak se to tam semlelo?

Už jsem stihl přestřídat. Místo mne na led skočil Tomáš Plekanec, který tam poslal krásnou přihrávku. A byl z toho gól, takže jsem rád, že se to povedlo.

Váš agent Martin Podlešák popisoval, že jste před sezonou měl nabídku z Finska a nakonec rozhodlo, že vám Kladno slíbilo šanci mezi dospělými. Můžete objasnit, jak to bylo?

Přesně tak to bylo. Nakonec jsem se rozhodl pro Kladno. A určitě nebudu toho rozhodnutí litovat, protože tady dostávám příležitosti a hraju za dospělé. Zatímco finské Jyväskylä mě lákalo do juniorky.

Když se zeptám, jak rostete - jste spokojen nebo by to chtělo ještě přidat?

Spokojený nemůžu být nikdy. Ale je vidět, že chlapský hokej mi hodně pomáhá. Jsem rád, že jsem se konečně i bodově prosadil. Ale pořád na sobě musím pracovat. Doufám, že to bude jen lepší a lepší.

Je vidět, že um určitě máte. Na čem musíte ještě zamakat? Je to například na tvrdosti?

Ta tvrdost je znát. To je největší skok z juniorského hokeje. Myslím, že jsem se za letní přípravu extrémně posunul silově. Každým zápasem si zvykám jak na sílu, tak i na tempo prvoligového hokeje. A bude se to dál zlepšovat.

Co pro vás Kladno vlastně znamená?

Začal jsem hrát hokej poté, co mě rodiče vzali do O2 arény, kde se hrálo extraligové utkání Slavie a Kladna. Odmala jsem Kladnu fandil a chtěl jsem si zahrát před kladenskými fanoušky za áčko. Je to pro mě prostě hodně…

Dostal jste hodně rad od Jaromíra Jágra?

Moc. Pan Jágr i Pleky mi extrémně radí. Pleky je navíc centr, takže ten mi dokáže poradit ještě víc.

Jan Šejhl