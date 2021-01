Potřetí v sezoně hrozilo Rytířům, že nezískají v zápase Chance ligy ani jeden bod. V Přerově, kde útočili stejně jako domácí na druhou příčku tabulky, však prohru odvrátil čtyři a půl minuty před koncem Nicolas Hlava. I tak nakonec slavili Přerovští, byť zápas rozhodla až devátá série samostatných nájezd. V níž se prosadil domácí Darek Hejcman.

Přerov - Kladno, hostující Tomáš Pitule otevřel skóre zápasu. | Foto: Deník

„Výborný týmový výkon proti do ofenzivy opravdu skvěle hrajícímu a vybavenému soupeři,“ pochvaloval si asistent hlavního trenéra Přerova Jakub Grof, ale mrzelo ho, že na Jaromíra jágra nemohli přijít diváci. „Je rok 2021, do Přerova přijel Jaromír Jágr a nemohli na to lidi. Kdyby o tom někdo mluvil před rokem, tak by byl před celou republikou za blázna. Bohužel ta situace je taková, jaká je, všichni věříme, že se to zlepší,“ dodal Grof.