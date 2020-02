I na ledě lídra jste sahali minimálně po bodu. Dá se to tak říct?

Mohli jsme si klidně nějaké body odvézt. Bylo to o maličkostech. Dali jsme gól a hned jsme pustili Liberec do přesilovky. A v nich se zápas lámal. Přesto jsme do konce sahali po bodech.

Není to frustrující dát tolik gólů venku a přesto neodvést ani bod?

Je to ohromná škoda. Nedá se čekat, že bychom tu vyhráli 6:5. Když se dají čtyři góly, tak by se mělo vyhrát. Bohužel. Ale byl to jeden z lepších výkonů.

Ve druhé třetině jste byli poněkud pasivnější. Může to být jedním ze zlomových momentů utkání?

Podali jsme slušný výkon. Nehodnotím tedy přímo stav zápasu, ale při srovnání s tím, co jsme hráli minulé zápasy. Liberec je v přesilovkách dominantní. Kdykoliv se nám povedlo o gól odskočit, pustili jsme je do přesilovky. Škoda, že se nám nepovedlo druhou třetinu uhrát na 3:2. Mohlo to být jinak.

Liberec měl sice přesilovky skvělé, ale nejsou i tak čtyři góly příliš?

Tak jste viděli, jak to hráli. Přesilovky měli výborné. Co k tomu říct. Měli pět přesilovek a z toho dali čtyři góly. Hrají to famózně. Bohužel jsme ty góly dostali. Spíš byla chyba, že jsme je do přesilovek vůbec pustili.

Naopak vám přesilovky moc nevyšly. První dlouhou pět na tři jste nezahráli vůbec dobře a proměnili jste až druhou.

Říká se, že když se nepromění přesilovka pět na tři, tak se nevyhrává. A dneska se to potvrdilo. Když jsme hráli skoro čtyři minuty pět na tři, tak by to mělo vypadat lépe. Měli bychom dát víc než jeden gól. Ale v Liberci to pro nás nebyl rozhodující zápas. Ale myslím, že jsme po asi sedmi hrozných zápasech podali slušný výkon. Musíme se ale připravit na pátek na zápas s Pardubicemi, který pro nás bude klíčový.

Váš gól na 3:2 byl poněkud nevšední. Můžete popsat, jak padl?

Měl jsem to z úhlu, ale nikoho jsem neviděl na nahrávku, tak jsem to chtěl hodit na bránu, že by to mohlo být třeba na dorážku. Trochu mi to ulítlo nahoru a brankář to asi nečekal. A prošlo to tam.

Jste v obtížné situaci. Jak se dá popasovat?

Dostali jsme se do ní sami, tak se z ní sami také musíme dostat. Samozřejmě to není příjemné, ale musíme se s tím poprat.

Může být pro tým vzpruhou, že v Kladně zůstává Petr Vampola?

Je to náš klíčový hráč, tak je to pro nás velké plus.

V pátek vás čeká proti Pardubicím asi zápas roku. Vnímáte to také tak?

Asi ano, asi to tak je. Je nás tam víc namočených týmů. Dostali jsme se do toho sami. Bohužel nás ta krize postihla ve špatný čas. Ale jak jsme se do toho dostali, tak se z toho musíme sami vyhrabat.

Jan Šejhl