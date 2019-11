Mohl byste zhodnotit utkání s Libercem a říci vaše bezprostřední pocity?

Je to blbé. Jsem teď hodně zklamaný, protože druhý gól jde za mnou. Nesmyslně jsem chtěl rozehrávat a zachytili mi to. A hned to taky potrestali. Byli v utkání pasáže, které byly celkem dobré, ale také tam byly pasáže, kdy to bylo hrozné a bylo to jen o Denisovi, že to skončilo 2:1. Takhle by to nešlo. V defenzivě tam byla okna. Musíme udržet hru celých šedesát minut – to nás pořád trápí.

V první třetině to vypadalo, že vám i Liberci puk hodně odskakoval. Čím to mohlo být?

Bylo to hodně opatrné. Nebylo to bůhvíjaké. Ale zase jsme měli tři přesilovky a je škoda, že se nám nějakou nepovedlo proměnit. Poté už by se dalo říct, že to bylo v režii Liberce, který využíval naše chyby.

Když tedy mluvíte o přesilovkách, Liberec vám ve vašich početních výhodách nejednou ujel do přečíslení. Kde byla chyba?

Byli hodně agresivní, chodili do nás, napadali. I když jsme na to byli nachystaní, párkrát se jim to povedlo.

Za stavu 1:0 jste se ocitl v pěkné šanci před brankářem Hrachovinou. Kolik tam chybělo?

Střílel tam Oudý (O’Donnell) a já se snažil dorážet. Ale šel jsem tam moc rychle a puk jsem podmetl, takže jsem promáchl naprázdno a gólman puk mezitím sebral.

Na jeden gól je těžké vyhrát. Kde hledat příčinu, že se vám nepovedlo prosadit se vícekrát?

Bylo by dobré, kdybychom si pomohli nějakou tou přesilovkou. Ještě navíc v těch venkovních zápasech, kdy se nám nedaří dostat se do souvislého tlaku. V předchozích zápasech nám tam něco spadlo, v Liberci ne. Ani jsme si nedokázali vytvořit velké šance.

Je už klasikou posledních zápasů, že je potřeba pochválit brankáře Godlu…

Jasně. Výsledek 2:1 je jen jeho zásluha. Pořád si říkáme o tom, že bychom mu měli pomoct, ale stejně tam ty chyby uděláme. Stávat se to nesmí a musíme udělat vše proto, aby se to nestávalo.

Kdyby se hledalo pozitivum zápasu, mohla by to být například ubráněná oslabení. Souhlasíte?

Snažili jsme. Víme, že mají šikovné hráče a my donedávna neměli úplně dobrá čísla, takže si každý zápas snažíme k tomu něco říct. Nějaké střely tam tedy také měli, ale zase tam byl Denis. Je to oslabení, tak je normální, že tam nějaká střela přijde, tak se musíme snažit, aby Denis viděl těžké střely a dorážky abychom ohlídali my.

Vzpomněli jste si třeba v kabině, že v Liberci se hrál první zápas po návratu Jaromíra Jágra do Kladna?

To v kabině ani neproběhlo. Ale vraceli jsme se k prvnímu zápasu s Libercem u nás v Kladně, kdy se nám je povedlo díky dobrému pohybu porazit.

Tehdy byl hodně hektický závěr. Dala by se najít nějaká podobnost právě s minulým zápasem?

To si nemyslím. Tehdy jsme měli lepší pohyb, celkově jsme hráli aktivněji a z naší strany to byl lepší zápas.

Jan Šejhl