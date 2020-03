„Víme, že je spousta fanoušků, kteří si nestihli koupit lístek na poslední a veledůležitý zápas sezony. Proto jsme celou středu jednali o tom, jestli bychom mohli pustit utkání na kostce na ČEZ stadionu pro veřejnost. Povedlo se to, za což moc děkujeme BPA Sport Marketing, vedení stadionu, a především televizi O2 TV,“ prohlásil na klubových stránkách tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Ten slibuje fanouškům i zajímavou hostinu. Prvních sto piv s v restauraci bude vytočeno zdarma a to těm, kdož dorazí v klubových barvách. A kdyby někdo dostal hlad, zdarma bude také sto porcí guláše a svíčkové. „Díky patří restauraci Arena na stadionu,“ řekl Jůdl, podle něhož se nebude platit ani vstupné. „Chceme, aby si všichni konec sezony maximálně užili a alespoň na dálku Rytíře podpořili.“

Pro sledování utkání bude vyhrazen sektor 2 a pokud se naplní, budou k dispozici i sektory 3 a 1, což jsou místa za střídačkami. „Lepší bude, když všichni budou fandit z jednoho místa, lépe si to užijí. Navíc je to blízko do restaurace,“ usmál se Jůdl a doplnil, že vstup na stadion bude možný půl hodiny před začátkem duelu, který vypukne v 18:00 hodin.

Budou kladenští fanoušci tak skvělí jako celou sezonu a dorazí na stadion ve velkém počtu? Rytíři určitě přivítají i takovou pomoc na dálku.