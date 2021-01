Dají se porovnávat zápasy s Benátkami a se Vsetínem?

Určitě se to dá porovnávat. Vůbec si nemyslím, že by Benátky neměly kvalitní mužstvo. Hrát proti mladým není vůbec sranda. Jsou hodně lítaví, tak bych Benátky vůbec nesrovnával.

Ale přeci Vsetín je o poznání hokejovější.

Přesně jak říkáte. Bylo to mnohem hokejovější, Zatímco Benátky puky hlavně nahazovaly a hodně pak dobruslovaly, Vsetín si to dal mnohem víc do hole. Takže to jiné určitě je.

Zdroj: Roman Mareš

Jak moc těžké utkání to bylo?

Vedli jsme 1:0, tak jsme mysleli, že nás to posadí na koně. Ale Vsetín to otočil na 1:2 a my trochu narazili. Naštěstí se nám to podařilo otočit zpět. Vyhráli jsme, takže super.

Měl jste lví podíl na prvním kladenském gólu. Jak jste celou situaci viděl?

Od začátku jsem věděl, že budu nahrávat. Viděl jsem, že gólman je vyjetý proti mně. Určitě by se dal prostřelit, ale radši jsem volil nahrávku. Rosťa tam totiž byl úplně sám. Věděl jsem, že když mu to tam dám, tak je to stoprocentní gól. A Rosťa dal gól. (usmívá se)

Když jste vyrovnali na 2:2, přišla chyba brankáře Košarišťana, po které jste inkasovali. Nezacloumalo to s vámi psychicky?

Nemyslím si, že by nás to ovlivnilo. Chyby se stávají. I brankář může udělat chybu v rozehrávce. Stejně jako obránce nebo útočník, který vyváží puk z pásma. Na naši psychiku to nemělo žádný vliv.

Před koncem druhé třetiny jste ale otočili slepenými góly. Byl to rozhodující okamžik nebo byste našel ještě něco důležitějšího?

Jak říkáte, byl to rozhodující moment. Uklidnilo nás to a celkově nám to pomohlo do třetí třetině.

Byl jste i na ledě u gólu ve výhodě. Jak se zrodil?

Rosťa mi dal puk na modrou. Ze střídačky jsem slyšel, že máme puk podržet a něco s ním vymyslet. Ne to jen hloupě nastřelit na bránu nebo zkusit jen nějakou propagační střelu. Na druhé straně byl volný hráč, myslím, že to byl Zach (Frye). Tak jsem mu nahrál a už si to s Markem Račukem dali na střelu z první. A Tomáš Guman už to dobře dorazil mezi nohy.

V sobotu vás čeká Havířov… (Mikliš se šklebí.) Tolik se vám daleká cesta nelíbí?

Nelíbí se mi v autobuse. Nemáme rozbruslení, takže bude základ dobře se rozcvičit. Mít dobrý vstup do zápasu. Snažit se víc dostat do pohybu, i když to po té cestě bude těžké. Ale věřím, že to zvládneme. Máme na to dost zkušený tým.

Zahrál jste si letos i extraligu za Spartu. Myslíte, že se tam ještě letos podíváte?

Moc rád bych se tam ještě podíval, zahrál si tam. Ale to je spíš otázka na trenéry a majitele. Jestli na Spartě budou chybět obránci, jestli mě budou chtít. Moc rád bych, ale není to na mně. Navíc – jsem teď tady, jsem hráč Kladna, takže moje základní povinnost je tady a Sparta je jen jakýsi bonus.

Tak třeba příští sezonu extraliga s Kladnem?

Já doufám!

Jan Šejhl