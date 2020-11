Kladno z tréninku úplně nevypadlo, stihlo během zákazu trénování v uzavřených prostorách alespoň pár tréninků na otevřené ploše v Dobříši. Od čtvrtka se zase bude připravovat doma, ve středu ho totiž čeká oficiální sezonní focení.

Zda se tým bude připravovat hned na soutěž, na to si budou muset trenéři, hráči i fanoušci ještě počkat. Není ještě úplně jasné, za jakých podmínek budou moci hokejisté do zápasů nastupovat. Pokud by se musely testovat celé týmy plošně před každým zápasem, zřejmě by to pro část prvoligových mužstev bylo až příliš nákladné. A to i za předpokladu, že nějakou částí financí přispěje stát, což je ve hře.

„Součástí opatření bude testování před každým zápasem. Dál se má týkat dodržení rozestupů a limitovaného počtu lidí na zápasech, aby na něm byly pouze nejnutnější osoby k jejich zajištění. Čili organizátoři, média, hráči a realizační tým,“ řekl na úterní tiskové konferenci šéf národní sportovní agentury a bývalý brankář Kladna Milan Hnilička.

To by pro hokej bylo podstatně nákladně než třeba pro fotbalisty, kteří hrají ligu pouze jednou týdně.

Šéf českého hokeje Tomáš Král proto vyjednává i pro extraligové (a zřejmě i prvoligové) týmy alternativu, aby se hokejové celky stejně jako fotbalové testovaly v únosné míře. „Máme jinou situaci než fotbal, který hraje jednou týdně. Ale co nám bude nařízeno, tomu se přizpůsobíme. Budeme se snažit domluvit na nějaké rovnici, kdy bychom testovali třeba dvakrát týdně. Věřím, že se domluvíme,“ řekl Tomáš Král pro hokej.cz.