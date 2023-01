„Chtěl jsem, aby Jaromír věděl, že v Pittsburghu ho lidé pořád milují. A chtěl, aby na vteřinu zavřel oči a představil si, jaká ta noc bude. Že tam bude Mario a že číslo 68 bude umístěno hned vedle čísla 66,“ citoval server Bourquea.

Jenže Jaromír Jágr, ač mu bude brzy jednapadesát, pořád hraje a jak!

Ve svém rodném Kladně za Rytíře, které vlastní jako majitel.

Což také v rozmluvě Bourqueovi připomněl, zároveň mu však předestřel jedno svoje velké přání. Aby jeho první tým v NHL, s nímž vyhrál v úvodních dvou sezonách své jediné dva Stanley Cupy, přijel do Čech a zahrál si tady zápas.

„Rád bych zažil tu chvíli s týmem, zahodil puk, oznámil konec kariéry a možná o pár týdnů později se vrátil do Pittsburghu a sledoval, jak můj dres bude vyřazen.“

Jágr hrál naposledy v organizaci Pittsburghu v roce 2001, kdy ji sužovaly finanční problémy, a neodcházel právě v dobrém. Klub se později upnul na svoje nové hvězdy, zejména Sidney Crosbyho nebo Jevgenije Malkina, znovu získával Stanley Cupy, a tak při myšlenkách na návrat Jágra zůstalo pokaždé jen u spekulací.

Za Pittsburgh si už nikdy slavný Kladeňák, budoucí člen Hokejové síně slávy v Torontu, v dlouhatánském a nekončící kariéře už nikdy nezahrál.

Změní se tenhle fakt?

Phil Bourque, jehož s Jágrem spojovaly dlouhé vlasy a přilba skořápka už ví, co pro to udělat. I pro českého fanouška by to byla jedním slovem PECKA.