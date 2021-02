Třicáté narozeniny slaví 23. února Rostislav Marosz, jeden z nejzajímavějších hokejistů, kteří kdy do Kladna přestoupili. Dosud nikdo v historii nepodepsal s Kladnem smlouvu tak, aby začínala v jiném klubu. Marosz je první, protože do Vánoc přenechali Rytíři jeho kontrakt Vítkovicím, teprve pak si ho stáhli na rozhodující boje o návrat do nejvyšší soutěže.

Chance liga, Kladno ( v modrém) hostilo Benátky. Rostislav Marosz. | Foto: Foto: Roman Mareš

Než se dostal šikovný útočník do Kladna, prošel z rodného Třince pěknou řádku dalších klubů. Působil v Třebíči, Hradci Králové, Havířově a pak konečně v extralize v Olomouci. Právě s ní si na úkor Kladna v baráži nejvyšší soutěž vybojoval. Z Hané zamířil na západ Čech do Karlových Varů a odtud ho dobré výkony konečně vrátili domů do elitní sestavy Třince. Zde odehrál svou kanonýrsky nejlepší sezonu 2016/17, ve které nastřílel 15 branek. Jenže pak se mu nepovedlo play off ani start do nového ročníku a přešel do Pardubic. S nimi si vyzkoušel play off, ale pak také baráž – opět proti Kladnu a zase úspěšně. I když tentokrát byly úspěšné oba celky.