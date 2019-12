Jakoby hostům až moc chyběl válečník a tahoun Výtisk suspendovaný na dvě utkání. Kladno vládlo zápasu od první minuty, předvádělo nejsuverénnější výkon sezony, jenže dojíždělo na špatnou koncovku a skvělý výkon vítkovického brankáře Svobody. Ten pochytal hlavně v první třetině minimálně čtyři obrovské šance Rytířů a jednou mu pomohlo i štěstí, když Hajný nedotlačil puk do sítě ani z pár centimetrů.

To už ale domácí, jimž se sice do sestavy nevrátil stále zraněný Jaromír Jágr, ale už hráli Valský s Réwayem, přece jen vedli. Svoboda nejprve nestačil na sólový únik Strnada, který pláchl obraně hostů při vlastním oslabení. A poté rozparádil tribuny akcí zápasu obránce Austin. Drahocenná posila Rytířů sebrala puk za vlastní brankou, projela až před Svobodu a načapala ho dokonalou ranou do bližšího vinglu.

Kladno mělo víc šancí i ve druhé části, byť tam už Godlovi při tutovce Zdráhala musel pomoci položenou holí Barinka. Víc vzruchu však bylo dál před Svobodou, ale ani Valský v samostatném úniku neuspěl.

Po dvou částech byl počet střel na branku docela výmluvný – 33:10, jenže bylo jasné, že hosté zápas nevzdají. Zapnuli, mnohem častěji se dostávali před brankáře Godlu a osm minut před koncem se dočkali. Po buly vypálil Šidlík a Schleiss lehce tečoval za záda Godly.

Vítkovice pak mohly několikrát vyrovnat, ale slovenský brankář už klec zamkol na desať západou a body zůstaly v Kladně.

Trenéři po zápase



David Čermák (Rytíři Kladno): S první půlkou zápasu jsme byli spokojení. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli jsme si šance, bohužel jsme ale nešli do většího vedení. Od půlky zápasu jsme začali situace přehrávat, pořád jsme někoho hledali a vymýšleli jsme nesmysly. I když jsme dál měli šance, tak nám Vítkovice začaly ujíždět do přečíslení. Mohly snížit už dřív než osm minut před koncem. Bylo tam několik dalších závarů, kdy jsme si zápas mohli sami zkomplikovat a přijít o body. Nakonec bereme tři, to je pro nás nejdůležitější.

Ladislav Svozil (HC Vítkovice Ridera): Určitě se mi to nebude hodnotit lehce, protože jsme sem přijeli s nějakou taktikou, kterou jsme moc neplnili. Nebruslili jsme, prohrávali jsme všechny osobní souboje, domácí byli jasně lepší a mohli se hned na začátku dostat do většího vedení. Když se hra začala vyrovnávat a dostali jsme přesilovku, tak jsme paradoxně dostali gól. Utkání na úzkém ledě tím bylo prakticky rozhodnuté. V poslední třetině jsme do hry dostali čerstvý vítr, hra se vyrovnala a v posledních deseti minutách jsme byli hodně aktivní. Na to, jaký byl průběh zápasu, jsme nakonec mohli bodík vydolovat. Za celkový výkon jsme si to ale zas tak nezasloužili. Hokej se hraje šedesát minut a my hráli jen část utkání.

Rytíři Kladno – HC Vítkovice Ridera 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Strnad, 17. Austin – 52. Schleiss (Šidlík, Zdráhal). Rozhodčí: Lacina, Šindel – Kajínek, Špůr. Vyloučení: 3:4, bez využití: Oslabení: 1:0. Diváků: 3920.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Zajíc, Barinka, Zelingr – Redlich, Melka, Strnad – Hovorka, Machač, Réway – Valský, Stach, Zikmund – Hajný, T. Kaut, O'Donnell.

Vítkovice: Mi. Svoboda – Kvasnička, Trška, Šidlík, Bodák, D. Krenželok, R. Černý, Věntus – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal – Dej, R. Veselý, Mallet – Razgals, Guman.