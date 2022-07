Miroslav Mach se do Kladna, kde hokejově vyrostl, vrací ze štace v Ústí nad Labem. Právě tady ve své trenérské kariéře strávil nejvíce času a v roce 2016 se podepsal pod senzační vyřazení Rytířů ve čtvrtfinále play off první ligy. Teď by se měl vrátit tam, kde s hokejem začínal.

To samé se dá říct rovněž o Otakaru Vejvodovi mladším. Bývalý útočník a mistr světa z roku 1996, který se proslavil zejména jako člen legendární Blue Line, se do mateřského Kladna vrací ze Švédska. Tam vedl mládežnické týmy Lidingö Vikings, ve kterých se představila i řada českých hráčů. V uplynulém ročníku tam byl nejproduktivnější například Sebastian Redlich, také odchovanec Kladna.

Na sociálních sítích se ale objevily také další spekulace o posilách. Novinář Jakub Hromada například informoval o příchodu obránce Ondřeje Slováčka, který naposledy působil ve finské nejvyšší soutěži v týmu Lukko Rauma. Tam přestoupil v průběhu uplynulého ročníku z extraligového Motoru. Kladenští fanoušci si ho pak můžou velmi dobře pamatovat ze vzájemných bitev proti Vsetínu, za který Slováček v první lize nastupoval.

Další posilou do obranných řad by se pak podle spekulací měl stát Lotyš Oskars Cibulskis. Čtyřiatřicetiletý bek, který v uplynulém ročníku nastupoval v KHL za Dinamo Riga a ve švédské nejvyšší soutěži za Brynäs, si v minulosti v Česku zahrál za Hradec Králové a Litvínov. Díky odehraným sezonám už se na něj navíc nevztahuje omezení počtu cizinců, kteří můžou zasáhnout do jednoho utkání.

Potvrdí se tyto spekulace, které kolem týmu Jaromíra Jágra víří? A jak si nový trenérský štáb rozdělí kompetence? Odpovědi na všechny otázky by měla přinést oficiální tisková konference klubu, která se uskuteční příští čtvrtek od 14 hodin. Kromě otázek na složení týmu se bude hovořit i o stavu rekonstrukce kladenského zimního stadionu a o jeho otevření.

