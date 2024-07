Hokejové Kladno reaguje v přestupovém létě na absenci mladých hráčů v kádru a po podpisech smluv tří odchovanců Sebastiána Redlicha, Štěpána Vimmera a Zdeňka Nedvěda se domluvilo na kontraktu s nadějným českým reprezentantem do 20 let Tomášem Vandasem. Ten je odchovancem Moravských Budějovic, ale přichází z Dukly Jihlava, kde hrál od žákovské kategorie.

Je vysoký (191 cm), umí dobře bránit, umí zaútočit, má dobrou střelu. To jsou přednosti Tomáše Vandase, pro které ho manažer Jiří Burger vybral do Kladna. Zatím je ale nezkušený, v dospělých si osmnáctiletý bek zahrál jen pár zápasů za třetiligovém mateřské Moravské Budějovice.

V extralize juniorů ale patřil mezi nejlépe hodnocené obránce a Dukla byla i díky němu mezi lepšími celky. V play-off zdolala Zlín, ale pak vypadla z nabitou Spartou, byť byly všechny zápasy těsné. "Dukla mi dala vše, co dneska umím, nejen v hokeji, ale i do života,“ řekl obránce klubovému webu Rytířů.

Tam také charakterizoval sám sebe. "Rád se zapojím i do útoku, někdy je to možná až moc. Věřím, že mám poměrně dobrou střelu, snažím se na tom hodně pracovat během tréninků,“ říká Vandas, který hrál v Dukle i přesilovky. „Začátek sezony jsem, podobně jako tým, neměl dobrý, vůbec se mi nedařilo. Povedlo se mi ale výkony postupně zlepšit a dostal jsem se i na reprezentační srazy U19. Konec sezony byl podle mě z mé strany nejlepší, za to patří velký kredit trenérům, kteří se mnou mnoho věcí řešili a pomohli mi,“ hodnotí Vandas uplynulý ročník.

Nyní si ho vybralo nejen Kladno, ale také trenéři nově se rodící reprezentační dvacítky, kterou čeká sraz v Chomutově a pak přípravné zápasy ve Finsku. „Na kemp reprezentace U20 se samozřejmě hrozně moc těším. Už teď se individuálně připravuji, abych se do toho co nejvíce dostal. Věřím, že boj o dvacítky může začínat už teď a já se samozřejmě vydám ze všech sil, abych zaujal a předvedl vždy a za všech okolností co nejlepší výkony,“ neskrývá mladý talent nadšení z nominace.

Po reprezentačním srazu se již Vandas zapojí do přípravy s kladenským áčkem. První přípravný duel se hraje už 6. srpna v Chomutově proti místním Pirátům.