/FOTOGALERIE/ Pro Rytíře není méně oblíbený stadion než Werk Arena v Třinci. Ještě nikdy v ní nevyhráli a naposledy na ledě Ocelářů slavili, když ještě nestála – přesně před deseti roky (19. listopadu 2013). K tomu připočtěme, že Třinec porazil ve své poměrně krátké extraligové historii Kladno ve 41 domácích duelech celkem 31x! Kladenské partě se to nepodařilo ani tentokrát, ovšem bod z horkého třineckého ledu po prohře 3:4 po prodloužení je cenný. Minimálně ten jeden si za bojovnost zasloužila. Nebýt ovšem zbytečných chyb, mohlo jich být více.

Zápas 23. kola hokejové extraligy Oceláři Třinec - Rytíři Kladno, který se hrál 28. listopadu 2023 ve Werk Areně. | Foto: Petr Rubal

Hosté se i se sedmi prohrami za krkem pustili do boje srdnatě a dvě třetiny hráli s favoritem vyrovnanou partii, která se navíc musela divákům líbit. Šance střídala šanci a gólově se prosazovali zásadní střelci. Oceláři spoléhají při neúčasti zraněného hvězdného tria Růžička, Daňo, Hudáček na navrátilce z NHL Richarda Pánika a ten překonal Kanaďana Bowa dvakrát. Proti Kladnu se mu dařilo už jako mladíčkovi před odchodem do zámoří a teď to jen potvrdil.

Na druhé straně však po delší době chytil střeleckou slinu Eduards Tralmaks. S Boleslaví měl Lotyš v neděli párkrát smůlu, teď naopak dvakrát na Mazance vyzrál a Rytíři dvakrát vedli.

Sezona je ještě dlouhá, nepropadá panice po prohře s Mladou Boleslaví Frolík

Třinecký tým se dostal poprvé do vedení až ve 45. minutě. Hosté doplatili na častou nedisciplinovanost a když seděl na trestné lavici Klepiš, prosadil Voženílek.

O tom, že si Kladenští odvezou alespoň bod, rozhodla 49. minuta. Domácí ztratili puk, ten se dostal k Ticháčkovi a jeho prudká střela se odrazila od vnitřní konstrukce z branky, jasný gól pak potvrdilo video.

Kontroverzní konec: rozhodčí vzali Rytířům radost, ta putuje do Boleslavi

Rozhodčí u obrazovek musel znovu zasáhnout do osudu zápasu po 102 vteřinách prodloužení. Třinecký Nestrašil napálil puk do tyče, Voženílek vletěl do brankoviště a dostal ho do sítě. Od videa pak přišla stejná zpráva jako v předchozím případě - gól platí.

Rytíři si tak z ledu úřadujících šampionů vezou bod po prohře 3:4 po prodloužení. Jejich nejvýraznějšími postavami byl Tralmaks (2+1) a výborně chytající Bow.

Šance jsem měl na pět branek. Snad to bude pokračovat, doufá Tralmaks

"Z naší strany nebyla špatná první třetina. Říkal jsem jen klukům, že jsme ztratili kolem modré čáry několik puků a Třinec pak chodil do brejků. Ve druhé třetině jsme měli hodně vyloučení, to byla písnička celého zápasu. Tolik faulů jsme neměli dělat, nakonec nás to ten zápas stálo," řekl kladenský kouč Otakar Vejvoda.

Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 4:3 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Pánik (Marinčin), 21. Pánik (Nestrašil, J. Jeřábek), 45. Voženílek (Nestrašil, J. Jeřábek), 62. Voženílek – 4. Tralmaks (Kusý), 17. Tralmaks (Klepiš, Smoleňák), 50. Ticháček (Tralmaks, Martenet). Rozhodčí: J. Ondráček, Vrba – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 3:1. Střely na branku: 25:27. Diváci: 3939.

Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – Voženílek, Vrána, Pánik – Kurovský, Sikora, Nestrašil – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Doktor, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

Rytíři Kladno: Bow – Dotchin, Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Frolík, Melka, Jarůšek – Strnad, Babka, Smoleňák – Bláha. Trenéři: Vejvoda a Skrbek.