Jedni se perou o čtyřku, druzí o předkolo. Hokejisty Kladna čeká nejspíš baráž tak jako ve dvou minulých ročnících. V pátek přivítají na svém stadionu jediného protivníka, kterého mohou ještě teoreticky dostat pod sebe - Mladou Boleslav.

Hokejová extraliga: Kladno - Mladá Boleslav. Kapitán Radek Smoleňák skóruje | Foto: Foto: Roman Mareš

Třináctá Mladá Boleslav má na Rytíře náskok 12 bodů a pokud na kladenském ledě vyhraje, bude o extraligovém účastníkovi baráže rozhodnuto. "Musíme se připravit, je to asi poslední zápas naděje. Pokusíme se jim nedat nic," řekl ČTK kladenský útočník Martin Procházka.

Celkově se Kladeňáci v tomto ročníku střetli se středočeským týmem již třikrát a ani jednou nevyšli bodově naprázdno. Poprvé se jim z ledu soupeře podařilo odvézt všechny tři body za těsnou výhru 3:4, když si vítězný gól těsně před koncem připsal Radek Smoleňák. Nicméně na domácí půdě 26. listopadu se Rytířům nepovedlo nadvakrát udržet vedení a v následných nájezdech se lépe dařilo hostům, kteří si tak odvezli dva body za výsledek 2:3 po nájezdech.

Místo selanky drama. Orli byli rádi za dva body

Zatím naposledy se oba týmy utkaly 12. ledna v Boleslavi, kde Rytíři třikrát dotáhli jednobrankové manko, ale v nájezdech se jim nedařilo a po zásahu Fořta zůstal bod navíc zase ve městě automobilů.

Bruslaři mají ještě teoretickou šanci zajistit si start v předkole play off, neboť na dvanácté Karlovy Vary ztrácejí deset bodů. Mladoboleslavští ale v první řadě myslí na vyhnutí se baráži.

"Přistoupíme k němu jako ke každému jinému utkání. Půjdeme do něj na sto procent. Ale samozřejmě chápu, na co se ptáte. Ano, bude to klíčový zápas, ve kterém chceme potvrdit, že my jsme ten lepší tým. A že my na poslední místo nepatříme," řekl útočník Róbert Lantoši.