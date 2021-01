Trenére, v soutěžích mládeže má Česko skutečně asi moc týmů, souhlasíte?

Je pravda, že je potřeba konkurence v týmech a my momentálně neprodukujeme takové množství hráčů, abychom je mohli rozmělnit do tolika týmů. S tím souhlasí většina lidí kolem hokeje. Na druhou stranu z mého pohledu by nebylo dobré rozhodnout nějak razantně pod vlivem současných emocí, vzniklých i na základě mediální bubliny. Spíše to chce vše v klidu probrat, říci si plusy a mínusy a jakou restrikcí se bude zužování řídit. Protože každý klub chce hrát nejvyšší soutěže, a samozřejmě vytvářet co nejlepší podmínky pro trénink včetně materiálního zabezpečení.

Což by ale mělo přijít co nejrychleji, že?

Za normálních okolností se nabízí cesta hodnocení či soutěže v delším časovém horizontu než jeden soutěžní rok a objektivně vyhodnotit tréninkový proces a chod jednotlivých klubů. Vím, kritéria je třeba vymyslet co nejdřív, ale musí být objektivní. A ne se řídit podle toho, kolik má který klub momentálně peněz, ale jak práci s mládeží zvládá, což bude mimořádně obtížné.

Co třeba objem hráčů dodávaných pro reprezentaci?

O.K., jenže co když mám velký klub, finančně hodně silný, a od páté až osmé třídy si stáhnu nejlepší hráče z malých i velkých klubů z celé republiky. Třeba tím, že jim nabídnu smlouvu. Tohle je v pořádku, ale pak mi to neukazuje, kdo se jak o mládež stará, jak je úspěšný. Navíc když se podíváte jen dvacet let nazpět, tak ne každý má peníze pořád, mění se to. Dobrým příkladem je však Plzeň, která nepatří mezi kluby s nejvyšším rozpočtem, přesto má v mládeži výsledky, hraje nahoře a dodává dlouhodobě reprezentanty. Je to pro mě ukazatel.

A když to srovnáte s vámi? V hodnocení akademií je Kladno předposlední, to není dobrá vizitka…

Beru to částečně na sebe, protože určitý počet bodů jsme ztratili mou administrativní chybou. Mrzí mě to a odpovědnost je pouze moje. Na druhou stranu, když vezmu, jak jsme v Kladně trénovali a jaké měli s juniorkou a dorostem výsledky a odhad, kam by to kluci mohli dotáhnout, tak se nemáme za co stydět. Samotný tréninkový proces a přístup byly hodnoceny velmi dobře

Kde byste byli s chybějícími body?

Předpokládám, že pátí šestí od konce. Což samozřejmě není super úspěch, nicméně to je rozdíl oproti tomu, když vás někdo propírá za předposlední místo. My navíc jsme klub, který má v soutěži akademií nejméně zkušeností. Jedním z důležitých kritérií je bezesporu styk se zahraničními kluby, na kterém musíme rozhodně zapracovat. Jde o poměrně nákladnou záležitost, nicméně já měl předjednánu možnost strávit určitý čas u týmu Philadelphia Flyers , což by nám přineslo nejen body, ale i informace a inspiraci. Bohužel covid vše překazil.

Jaké má vedení kladenského hokeje vztah s Filipem Pešánem? Byl se tu někdy jako šéftrenér českého hokeje podívat?

Nebyl, ale byl tu trenér dvacítky Karel Mlejnek, který se snaží na rozvoj juniorů dohlížet. Řekl nám svoje představy a myslím, že než zasáhl covid, tak jsme plnili a myslím i zlepšovali. S panem Pešánem jsem byl v kontaktu na seminářích pořádaných Českým svazem ledního hokeje, takže informace máme. Ztotožňuji se s jeho slovy, že ne všichni děláme všechno správně, ale že je možné pracovat lépe a efektivněji, třeba lépe komunikovat. Ať je to hráč – trenér, trenér – rodič, rodič – agent. Jsme dole, v recesi a špiněním se ničemu nepomůže.

Ke kritice z řad některých týmů, že je arogantní, se nepřidáte?

Nepřidám, už jsem říkal, že špinění se přes noviny ničemu nepomůže, i když je to asi čtenářsky vděčné. Spíš je to o tom, že víme, že i u nás musíme v některých oblastech přidat a zlepšit se, nicméně spoustu věcí můžeme hodnotit velmi pozitivně.

Jste tedy předposlední v hodnocení akademií, ale ve výchově mládeže bylo Kladno ještě poměrně nedávno špičkou, a to dlouhé a dlouhé roky. Doba se změnila, velká fabrika už ve městě nefunguje, změnil se ráz obyvatel. Může se v těchto podmínkách ještě klub Rytířů dostat zpět na špici?

Já si pamatuji ročníky 1986-88, což byli kluci jako Kuba Voráček, Michal Frolík, Radek Smoleňák, Jirka Tlustý, Ondra Pavelec a další. Byli v podobných ročnících, ale to byl extrém, který se jen tak neopakuje. Jsem přesvědčen, že počet informací, které dnešní mladí hráči dostávají, i efektivita tréninku, jsou na podstatně větší úrovni, než bylo za generace, jíž jsem jmenoval. Ovšem také si přiznejme, že pohybová úroveň kluků, kteří se do klubu dostávali, byla jiná. A na to jaká je doba bych se nevymlouval, době se musíme přizpůsobit. Je podstatné, kolik mladých sportovců dokážeme dobrým náborem nadchnout, jak s nimi budeme dlouhodobě koncepčně pracovat a jestli je dokážeme hokeje udržet co nejdéle. Já už mohu nyní deklarovat, že my jako Rytíři připravujeme novou éru mládeže, kde by mělo být jedním z hlavních bodů, jak dostat do náboru co největší počet dětí a systematicky vyhledávat děti s kvalitním pohybovým fondem

To je asi základ…

Ano, a pak je to dlouhodobé koncepci a jejím dodržováním. Jak to bude fungovat, můžeme hodnotit za nějakých deset let. Nicméně nejsme jediným klubem, který má úpadek. Doba, kdy v Kladně vyrůstali každý rok neuvěřitelné talenty i další výborní hráči, je vztažena na tehdejší Poldovku. Byl to hlavní a silný partner, který oddíl zajistil, a tady pak mohli vyrůstat hráči, kteří reprezentovali klub i v národním týmu na největších světových akcích. Myslím, že v poslední době jsem získali velmi silné partnery, kteří nám pomůžou vybudovat dostatečný servis. My bychom rádi mládež víc provázali s A týmem, aby byla pro ně byla větší motivace v Kladně hrát. Hlavním cílem zůstává postup Kladna zpět do extraligy, protože hokej v té minulé extraligové sezoně ukázal v Kladně velký boom.

Nejen pro Kladno bude zásadní, aby juniorskou extraligu udrželo, v opačném případě by totiž okamžitě zmizel jakýkoliv větší talent, který by se tady narodil. Jste schopní postavit silnou juniorku?

Je třeba říct, že pokud bychom měli k dispozici všechny hráče, kteří zkouší různé soutěže v zahraničí, měli bychom k dispozici kvalitní juniorský tým. Dovoluji si tvrdit, že kdyby se minulá sezona dohrála, měli bychom šanci hrát o medaile. Nicméně řada kvalitních hráčů, kteří jsou spjatí s naší Akademií, nyní působí v zahraničí, u nás se hrát nedá. Marek Alscher je v Pelicans Lahti, velký potenciál má i další borec z Lahti Adam Bareš. Dlouho u nás byl Sam Chrenka, teď je také ve Finsku. Tomáš Urban se různě pohybuje, nyní je v Litoměřicích, protože bude útočit na reprezentační dvacítku v příští sezoně. V kádru áčka máme Matyáše Šapovaliva, který má velké předpoklady stejně jako Jirka Ticháček. V reprezentaci U17 se stabilně pohybuje Ondřej Hrabík. Na hraně reprezentace je Adam Sojka, Petr Ullrych byl na zkouškách v zahraničí. Neříkám, že by všichni tihle kluci v této chvíli atakovali první desítku draftu, ale pro kvalitu kladenského týmu by byl každý přínosem. Zatím však netušíme, jaká nás čeká doba, kdo se třeba vrátí, co jim budeme schopni nabídnout. Ale že bychom byli jedinými aspiranty na vyřazení, to určitě ne.

Každopádně vás čeká při stavbě mužstva juniorů ještě víc práce než kdy jindy…

To ano. Hlavně chceme v rámci té nové cesty, kterou s vedením Rytířů představíme snad v květnu, pokud to situace dovolí, chceme dát hráčům identitu s klubem, že sem patří, že je to něco speciálního. A že třeba udržení extraligy juniorů je velká věc pro Kladno. Velmi důležitý pak bude charakter hráčů, na ten budeme dávat speciální důraz. Vidíme totiž, že když se objeví kluk s velkými dovednostmi, ale neútočí na něj konkurence ani tlak, tak s první větší překážkou buď zalezou a dlouho neumí vylézt, nebo jim dlouho trvá adaptace. To je zkušenost pro nás a mělo by i pro ně.

V Kladně hrajete i mladé hráče, v případě Šapovaliva a Ticháčka dokonce velmi mladé…

Určitý prostor dostávají, pracují na sobě, nicméně možnost hrát navíc důležité momenty v juniorech, kde jsou lídry, jim z mého pohledu chybí. Ale i tak v ně věříme. Možná by dostali i větší šanci, kdyby nebyla sezona jaká je, a nešlo o to hrát i v základní části v tabulce nejvýše. Jsem rád, že se prosazuje Matyáš Filip, byť u něj si myslím, že to mohlo přijít klidně o dva roky dříve. Šimon Jelínek dal dvacet gólů ve své první sezoně, teď na to musí nějak navázat. Každopádně náš klub mladým hráčům šanci dávat hodlá i nadále.