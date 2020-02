Zápas přenáší přímým přenosem televize O2 a její expert, bývalý skvělý hokejista Jiří Tlustý (foto), se na něj chystal původně jako spolukomentátor. Teď je vše jinak, minulý týden totiž kývl na nabídku přítele Jaromíra Jágra a pomáhá Kladnu se záchranou jako asistent kouče.

„Původní plán byl, že tenhle zápas vést nebudu a budu komentovat, ale nakonec jsem to já i televize přehodnotili. Bude lepší, když pomohu klukům na střídačce, protože potřebujeme každý bod k záchraně,“ řekl bývalý hráč Toronta nebo Caroliny, který musel kariéru brzy ukončit kvůli přetrvávajícím potížím se zraněnou rukou.

V televizi prý rozhodnutí Tlustého plně respektovali. „Dokonce ho tak trochu iniciovali. Stačil jeden telefonát a domluvili jsme se, že najdou náhradu. Jsem rád, že to tak dopadlo.“

Spartu i Kladno Tlustý v sezoně sledoval při přímých přenosech několikrát, oba týmy dobře zná. „Moje znalost hry Sparty pomůže jen v něčem. My trenéři můžeme klukům něco říkat, ale oni to hlavně musí na ledě plnit. To je nejdůležitější. Sami jsme viděli, že nám nevyšel zápas s Pardubicemi, nicméně v Plzni to bylo hratelné a my tam body zbytečně nechali. V naší hře musí být klid a rozum, proti Spartě zvlášť,“ myslí si Tlustý.

A co vytýká Kladeňákům nejvíc? Málo střelby! „To musíme zlepšit. Nejezdit po koutech, protože góly padají je po odražených či nahozených pucích, když jezdíte do brány a vytváříte tam tlak. To neděláme, přitom se láme celá sezona a podobné góly z náhodných odrazů rozhodují.“

Nad Kladnem už mnozí zlomili hůl, na Pardubice ztrácí tři body a má horší vzájemný zápas. Jiří Tlustý si je toho vědom. „Matematicky nám to vychází špatně, tři body nám prostě chybí. Hratelné to ale je, jen musíme doufat, že Pardubice aspoň dva tři zápasy ztratí a hlavně my musíme začít vyhrávat. Po jedenáctizápasové sérii bez výhry hodně těžký úkol, ale je to v nás a o nás,“ dodal Jiří Tlustý.

Sázející věří Spartě

"Když se oba soupeři utkali naposledy, bylo Kladno po výhře 8:4 v O2 Areně v euforii a nad možností sestupu nepřemýšlel ani největší skeptik. Nyní už Kladno v sestupových vodách dokonce přestává plavat,” říká hokejový bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Možná i proto 72% sázkařů tipuje výhru Pražanů, kteří jsou i podle kurzů Tipsportu mírným favoritem utkání.

Kladnu sázející nevěří ani ohledně možné záchrany, nicméně namočené dál zůstávají Pardubice, které mají o 3 body více než Kladno a lepší vzájemné zápasy – kurz 1,13:1, kurz Kladna na udržení 13. místa je 2,88:1. Kladno potřebuje vyhrát, aby si zachovalo šanci bojovat o extraligu do posledních chvil, a navíc bude fandit Plzni, která se představí v pátek v Pardubicích.

Kurzy Tipsportu 1 10 0 02 2

Kladno - Sparta Praha 2.63 1.64 4.50 1.47 2.22

Umístění do 13. místa

Litvínov bude do 13. místa 1.01

Pardubice budou do 13. místa 1.13

Kladno bude do 13. místa 2.88

Kurzy Fortuny

Kladno - Sparta 2,73 4,5 2,18

Kdo sestoupí?

Kladno 1,28

Pardubice 4,5

Litvínov 9