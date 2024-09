Kromě jednoho nepovedeného týdne se hokejistům Kladna v přípravě na extraligu daří. Podle velké části hokejové veřejnosti hlavní kandidát na tradiční pád do baráže předvedl podruhé za sebou slibný výkon a po výhře nad Mladou Boleslaví přidali svěřenci Davida Čermáka vítězství také v Liberci. Body za výkon sice nedostanou, ale přece jen ukázali, že by v sezoně mohli konkurenty pozlobit – 3:5.

Rozhodla druhá třetina, v níž Rytíři nastříleli do sítě liberecké dvojky Krále tři góly a otočili stav. V úvodní části totiž na branku Mitche Hultse odpověděli Bílí tygři dvěma bleskovými výpady svých nadějných mladíků Ryšavého a Flynna.

Ale od začátku druhé třetiny se hrálo podle kladenských not. Po dobrém forčeku Smoleňáka, který bude v novém ročníku kapitánem (ale tentokrát přenechal céčko Tralmaksovi), se rychlou kličkou prosadil Jarůšek, pak zase ukázala dvojka Ticháček – Hults, že na přesilovku pět na tři má Jaromír Jágr kromě Tralmakse i další variantu snipera s levým držením hole.

Kladnu nahrála také situace z 28. minuty, když rovnou z trestné ujel Pytlík a ještě předal Smoleňákovi.

Zápas v těch chvílích připomínal poslední vzájemné měření sil v Liberci, v němž Rytíři na přelomu roku nečekaně dominovali. I tentokrát celkem v pohodě náskok uhájili. V poslední třetině s jistým Lukešem v zádech Liberci povolili jen málo, pouze Lantoši 54 vteřin před koncem využil příhodně odraženého puku a zametl ho do brány.

Naděje domácích trvala jen pár chvil, pak právě Lantošimu sebral puk Procházka a stejně jako s Boleslaví jistil výhru Rytířů do prázdné kasy.

„Byl to hodně kvalitní zápas, oba týmy hodně bruslily a pro nás to byla výborná zkouška, mínil asistent Rytířů Václav Skuhravý. Podle něj Rytíři zahráli slušně už první část, ale dvě chyby ze závěru dojem pokazily. „Ale v kabině jsme si řekli, že takhle chceme hrát dál. Během asi šesti minut jsme dali tři góly a pak jsme zápas pohlídali do konce,“ dodal Skuhravý, jehož nijak zvlášť netěší skalp silného Liberce. „Jsme rádi spíš za výkon našeho mužstva.“

Bílí tygři Liberec – Rytíři Kladno 3:5 (2:1, 0:3, 1:1).

Branky a nahrávky: 17. Ryšavý, 17. Flynn (Lantoši), 60. Lantoši (Melancon, Filippi) – 12. Hults (Procházka), 21. Jarůšek (Smoleňák), 23. Hults (Ticháček, Procházka), 27. Smoleňák (Pytlík), 60. Procházka. Vyloučení: 6:6, využití: 0:1.

Liberec: Král – Šimek, Průšek, Ivan, Melancon, Aubrecht, Krutil, Derner – Thomas, Filippi, Faško-Rudáš – Lantoši, A. Musil, Flynn – Kel. Klíma, Petrovský, Ryšavý – Peterek, Hujer, Vlach.

Kladno: Lukeš – Mendel, Ticháček, Pietroniro, Vandas, R. Jeřábek, Hanousek, Trojna – Tralmaks, Hults, M. Procházka – Jarůšek, Melka, Smoleňák – Pytlík, Filip, S. Redlich – Bláha, Višnieuski, Strnad.