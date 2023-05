Hokejové Kladno odhalilo první informace před startem přípravy na další extraligovou sezonu. Rytíři se rozloučili se dvěma trenéry a sedmi hráči a představili první dvě posily, kterými jsou obránce Karel Klikorka a útočník Jakub Strnad. Smlouvu navíc prodloužili s gólmanem Adamem Brízgalou, jenž bude dál tvořit brankářskou dvojici s Kanaďanem Landonem Bowem. Letní dril pod vedením nového kondičního kouče absolvuje i trojice juniorů.

S Ladislavem Zikmundem (vlevo) Rytíři rozvázali smlouvu. Jakub Strnad se do Kladna naopak vrací. | Foto: ČTK

Letní příprava odstartuje pro Rytíře v pondělí 15. května. Poprvé po dlouhých šesti letech ji ale nepovede kondiční trenér Michael Obrtel, který odešel do Mladé Boleslavi. „Tímto mu za celý klub děkujeme – za práci, kterou pro nás odváděl posledních šest let. Zároveň bych rád tímto představil nového kondičního trenéra. Tím se stává Tomáš Horna, kterého kladenští fanoušci velmi dobře znají jako bývalého útočníka s více než pěti sty starty za kladenské áčko,“ prozradil sportovní manažer Rytířů Jiří Burger.

Vedle Obrtela nebude v realizačním týmům kladenského áčka nadále působit ani asistent trenéra Miroslav Mach. „I Mírovi děkujeme za uplynulou sezonu. Střídačku A týmu i nadále povede dvojice Otakar Vejvoda a Pavel Skrbek,“ odhalil Burger.

Značnou obměnou projde po uplynulé sezoně také hráčský kádr, ve kterém po sezoně skončila hned sedmička hráčů. Pokračovat nebudou obránci Martin Kehar, Oskars Cibulskis a Kristaps Sotnieks ani útočníci Adam Kubík, Ladislav Zikmund, Miroslav Indrák a Adam Brodecki.

Dveře mám otevřené, říká Jůdl po konci u Rytířů. Kam povedou jeho další kroky?

„Opci jsme se rozhodli neuplatnit lotyšské dvojici Cibulskis, Sotnieks a útočníkovi Mírovi Indrákovi. Dále v klubu nepokračují Martin Kehar, kterému nebyla nabídnuta nová smlouva, a také Ladislav Zikmund. S ním jsme rozvázali kontrakt. Na Kladně nebude působit ještě švédský útočník Adam Brodecki. I všem těmto zmíněným hráčům děkujeme za odvedené služby,“ osvětlil kladenský sportovní manažer.

„Dlouho jsme také věděli, že odejde do Budějovic Adam Kubík. Toho jsme chtěli nahradit Ludwigem Blomstrandem, ale ten se nakonec rozhodl pro návrat do Švédska. Je to škoda, ale v těchto dnech jednáme s jinými hráči ze zahraničí. Jednou z našich hlavních priorit je přivést vysoké a důrazné obránce, což nám v minulé sezoně chybělo,“ dodal.

Na novém kontraktu se klub naopak domluvil s brankářem Adamem Brízgalou, který na konci sezony přebral pozici jedničky a podával skvělé výkony, které korunoval dvěma čistými konty v baráži. I v další sezoně tedy bude Brízgala tvořit brankářskou dvojici s Kanaďanem Landonem Bowem.

Kvíz: Po žních půjdeš k Turkovi! Nejbolavější hokejové odchody Kladna

„S Adamem jsme uzavřeli víceletou smlouvu, protože v poslední sezoně udělal velký výkonnostní pokrok, a jsme rádi, že u nás bude pokračovat,“ uvedl Burger a odhalil i první dvě hráčské posily.

K Rytířům se totiž vrací bývalý kapitán Jakub Strnad, který poslední dvě sezony rozdělil mezi Kladno, Spartu a České Budějovice. Druhou staronovou tváří je pak talentovaný obránce Karel Klikorka ze Slavie, který byl v uplynulém ročníku druhým nejproduktivnějším bekem Chance ligy. Svými výkony si řekl i o tři starty za Kladno, v němž se uvedl gólem. Další bude moci přidat už v nadcházejícím ročníku.

„Karel měl výbornou sezonu ve Slavii. Byl druhý nejproduktivnější obránce Chance ligy a za Kladno v těch pár zápasech naplnil naše očekávání a ukázal, že na extraligu má. Pokud na sobě bude pracovat, může to být nadstandardní extraligový bek. Strnyho na Kladně každý zná. Je to výborný bruslař, důležitý hráč do oslabení i do kabiny,“ okomentoval Burger posily.

Podle slov kladenského sportovního manažera mužstvo nadále jedná se zkušenými útočníky Tomášem Plekancem a Jakubem Klepišem.

Německá třetí liga? Finančně daleko lepší než naše první, popisuje Pekr

Vedle stávajících hráčů a dvou nových tváří pak s mužstvem absolvuje přípravu i trojice juniorů Josef Trojna, Ondřej Kouba a Petr Šíma. Další mladí hráči údajně nabídku na přípravu s dospělým týmem nepřijali.

„Osloveni byli i další hráči juniorského věku, ale ti bohužel naši nabídku odmítli, což mě mrzí. Každopádně i do budoucna chceme více zapojovat mladé hráče do přípravy se seniory a chceme tím docílit toho, že během tří let nám čtvrtou pětku budou hrát hráči do 22 let,“ nastínil Burger.

Poslední změna, která se v klubu odehrála, se udála na pozici tiskového mluvčího. V této funkci po čtyřech letech skončil Lukáš Jůdl a jeho nástupce zatím není známý.

Aktuální soupiska Rytířů Kladno

Brankáři: Adam Brízgala, Landon Bow.

Obránci: Jakub Babka, Jake Dotchin, Karel Klikorka, Ondřej Slováček, Jiří Ticháček, Václav Veber.

Útočníci: Matěj Beran, Ondřej Bláha, Matyáš Filip, Antonín Melka, Albert Michnáč, Martin Procházka, Jaromír Pytlík, Jakub Strnad.