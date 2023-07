Posledním srpnovým dnem odstartovala pro kladenské Rytíře příprava na ledě slánského zimního stadionu. Hokejové Kladno vyjelo poprvé na plochu se 23 hráči do pole a třemi gólmany. Nechyběli čerstvé posily jako obránce Chris Martenet nebo útočník Denis Kusý ani junioři a odchovanci klubu, kteří aktuálně působí v zámoří. „Tým už se tolik obměňovat nebude. Zatím další příchody neočekávám,“ prozradil po tréninku trenér Otakar Vejvoda.

Rytíři Kladno odstartovali přípravu na ledě ve Slaném. | Foto: Deník/Filip Ardon

Na slánském zimním stadionu se v pondělí dopoledne sešla zajímavá sestava hráčů. Vedle hokejistů kladenského áčka se po ledě proháněli i hráči z klubové mládeže, ale k vidění byly i barvy týmů NHL. S Rytíři se totiž jako už tradičně připravoval gólman Calgary Flames Daniel Vladař i talent Vegas Golden Knights Matyáš Šapovaliv.

Hlavní hvězdy Rytířů ale na ledě ještě chyběly. S mužstvem zatím netrénoval ani kapitán Tomáš Plekanec, ani poslední posila Michael Frolík. Brusle už naopak obul mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš. „Tomáš Plekanec se připojí v půlce srpna a Frolda by měl být už v úterý,“ vysvětlil hlavní kouč kladenského klubu.

Setrvání lídra Plekance i návrat odchovance Frolíka ho pochopitelně potěšil. „Pevně jsem věřil, že Pleky na Kladně zůstane. Jednání byla trošku delší, ale já byl přesvědčený, že bude hrát na Kladně,“ prozradil Vejvoda.

Rytíři udrželi svého nejlepšího hráče, kapitán Plekanec přidá další sezonu

„Máme hodně mladých hráčů, takže tihle zkušení kluci jsou důležití. Frolda je kluk, který má v NHL přes osm set zápasů, je to profesionál, který dobře trénuje. Bude příkladem jak na ledě, tak v kabině,“ doplnil.

Všichni zkušení hráči jsou s rolí mentorů a lídrů srozumění. „S Klépou jsem o tom mluvil, Pleky je ještě pryč. Svoji roli ale pochopitelně vědí. Pomáhají v kabině i na ledě, Pleky tam s hráči zůstává, mluví s nimi a oni dostávají rady, které by nešlo získat jinak,“ vysvětlil trenér kladenského klubu.

Jeho majitel Jaromír Jágr se k týmu zatím také nepřipojil. „Vůbec nevím, kdy se zapojí. Asi se rozhodne podle toho, jak se bude cítit. Situace byla stejná loni. Měli jsme zraněné a naskočil až někdy v listopadu. To musí vědět on,“ krčil rameny Vejvoda.

Vítej doma, nebo v pekle? Fanoušci komentují na sítích návrat Frolíka

Tomu už se naopak hlásily do služby další posily. Obrovitý americký bek Chris Martenet už se sklouzl na ledě se svými spoluhráči stejně jako útočník Denis Kusý. Kanadský forvard Deven Sideroff pak své nové parťáky sledoval zpoza mantinelu stejně jako brankář Landon Bow. Oběma hráčům zatím nedorazila výstroj. Rovnou na led naopak naskočil slavistický obránce Tadeáš Hejda, o jehož dalším působení v Kladně budou kluby jednat v nadcházejících dnech.

„Tým už se tolik obměňovat nebude. Ti hráči, kteří tu jsou, plus ti, kterým se ztratila výstroj na letišti, to je víceméně všechno, co máme. Zatím další příchody neočekávám,“ komentoval Vejvoda.

Kladno po letech složilo kompletní lajnu z NHL, dohromady je jí 220 roků!

Rytíři odstartovali přípravu na ledě ve Slaném, protože na kladenském ČEZ stadionu finišuje přesun chlazení do samostatné budovy. Plocha by měla být v Kladně připravená zhruba 20. srpna. Do té doby se budou Kladeňáci připravovat právě na slánském stadionu, kde odehrají také dva přípravné zápasy. Jednou zavítají také do Mělníka. „Máme tady dvě brány a hřiště, takže je potřeba jen přejet do Slaného. To není tak hrozné,“ nehledá v tom žádný problém Vejvoda.

První přípravné utkání sehrají jeho svěřenci ve čtvrtek 10. srpna proti Karlovým Varům.