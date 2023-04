Už v neděli odstartuje baráž o hokejovou extraligu prvním zápasem mezi Kladnem a Zlínem. Rytíři, kteří čekali přes čtyřicet dní na další soutěžní zápas, budou čelit rozjetým Beranům, kteří za sebou mají tři série play-off a euforii z prvoligového triumfu. Jak nevyzpytatelná bitva dopadne a kdo si zahraje v příštím roce extraligu? Na to jsme se zeptali hokejových osobností z kladenské minulosti. O svůj pohled se můžete podělit i vy v anketě pod článkem.

Kladno se utkalo se Zlínem naposledy v minulé sezoně. | Foto: Deník/Roman Dušek

Jakub Voráček (útočník Columbus Blue Jackets, mistr světa, odchovanec Kladna): „Mám v plánu jít se podívat na baráž. Kluci to budou mít těžké. Baráž je vždy o nervy. Hráči s tím ale mají zkušenosti. Na druhou stranu Zlín je v pozici, kdy nemá co ztratit. Kladno naopak může ztratit všechno. Doufejme, že to Kladno zvládne a extraliga zůstane doma.

Zlín je sice zbitý z play-off, ale se spoustou sebevědomí, protože vyhrál první ligu. Jeden tým je sice odpočatý, ale 40 dní je opravdu dlouhá doba. I když jsou tam nějaké přípravné zápasy. Toto by se mělo nějakým způsobem řešit. Nevím jak, ale aby ta pauza nebyla tak dlouhá. To může týmu víc uškodit než pomoct.“

Pavel Patera (bývalý kapitán a trenér Kladna, olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa): „Věřím, že Kladno má zkušenější tým, který hrál celý rok extraligu a prošel si za celý ročník těžšími bitvami než Zlín. Rozhodne to, že Kladno je odpočaté.

Celou sezonu jsem čekal, kdy se Zlín zvedne. Že to bude až takhle, to ale čekal před Vánoci asi málokdo. Asi tam nastavili nějaký řád a začalo to klapat. Myslím ale, že rozhodne zkušenost kladenských hráčů.“

Petr Vampola (bývalý útočník Kladna, mistr světa): „Kladno extraligu udrží. V baráži budou rozhodovat zkušenosti a vyzrálost kladenského týmu. Mají tam zkušené hráče a navíc hráli extraligu, kde byli ostatním víc než vyrovnaným soupeřem. Sešlo se to tak, že se v některých chvílích nedařilo tak, jak by chtěli. Play-off jim ale uteklo jen o kousek, tam se pak mohlo stát cokoliv. Myslím, že Kladno bude mít navrch zkušenostmi a vyzrálostí a extraligu udrží.

Sezona Zlína byla jako na houpačce. V jednu chvíli byli úplně na dně, pak se tam ale udělaly nějaké změny a bylo vidět, že v hokeji je kolikrát parta a jádro srdcařů víc než jména na papíře. Dostali se do baráže týmovou prací a pro město i fanoušky je to svátek. Sérii s Kladnem si lidi budou užívat.“

Josef Zajíc starší (bývalý kapitán a trenér Kladna): „Baráž je vždycky nepříjemná záležitost. Jedna věc jsou předpoklady a očekávání, druhá věc je momentální forma opor a brankáře, počet zraněných, kolik hráčů je připravených do závěrečného boje… Kladnu bych udržení extraligy samozřejmě přál, protože to vždycky byla hokejová bašta, která se teď potřebuje zvedat na všech frontách.

Kladno měsíc nehrálo, takže bude rozhodovat to, jakou formu budou mít největší hvězdy. Říká se, že play-off rozhodují třetí a čtvrté lajny, baráž jsem zažil jednou a faktem je, že rozhodly všechny čtyři lajny. Od gólmana až po nejslabší článek toho řetězu. Pokud potáhnou jako tým a budou silní, tak Kladno papírově vypadá silnější. Uvidíme, jaký vliv bude mít na hlavu výhra Zlína a jak budou jeho hráči rozbití. Podle všeho by mělo favoritem zůstat Kladno. Pro Kladno je ale Zlín velmi nepříjemný soupeř. I prostředí Zlína nikdy Kladnu nevyhovovalo. I když jsme na něj občas uměli zahrát, tak dlouhodobě hokej Zlína pro Kladno moc fajn není. Bude to opravdu muset být stoprocentní práce od prvního do posledního hráče na ledě. Budou muset makat jako tým.“

Milan Volf (bývalý útočník Kladna, primátor Kladna): „Ze zásady nikdy netipuji, ale mám pocit, že letošní baráž bude těžší a složitější, než byla ta loňská.“

Drahomír Kadlec (bývalý obránce Kladna i Zlína, mistr světa): „Tipuju 4:1 pro Kladno. Zlín udělá jeden zápas doma a to bude vše. Přece jenom extraliga je jiný level a to bude hrát Kladnu do not. Hlavně aby neuzavřeli umělci ve Zlíně zimák.“

Zdeněk Eichenmann (bývalý kapitán Kladna): „Čekám vyrovnanou, dlouhou a napínavou sérii. Velmi důležité budou první dva domácí zápasy. Věřím Kladnu hlavně díky účasti rozdílového hráče Tomáše Plekance.“

Petr Ton (bývalý útočník Kladna): „Věřím Kladnu. Už vědí, jak se vypořádat s dlouhou pauzou, kvalita týmu i zápasy z extraligy by měly hrát v jejich prospěch, když k tomu od začátku přistoupí beze strachu, což se lehce řekne, ale musí to prokázat na ledě.“

Michal Havel (bývalý útočník Kladna): „Jako každý rok věřím. Pokud vyhrajeme první dva zápasy, tak si myslím, že kluci to už nepustí. Pokud u nás Zlín získá nějaký zápas, nebude to vůbec lehké. I přesto jsem jako každý rok optimista.“

