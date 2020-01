Jaromír Jágr v pondělí na náborové akci Pojď hrát hokej, kam dorazilo rekordních 63 dětí, že do pár let chce se svými spolupracovníky udělat z Kladna zase mládežnickou velmoc, jakou roky bývalo.

K tomu klub potřebuje odpovídající zázemí, které v budoucnu slibuje rekonstrukce zimního stadionu, ale byla potřeba i rychlá pomoc. Město tak vyčlenilo necelých sedm set tisíc korun, pracovníci SAMK vedení šéfem zimáku Josefem Poláčkem postavili základy a specializovaná firma na ně uložila buňku.

Jenže jako klasická buňka se tváří jen zvenku, uvnitř se jedná o klasickou šatnu s perfektní sociálním zařízením, speciálními skříňkami určenými pro hokejovou výstroj, s omyvatelnými podlahami. „A tak jak vypadá teď, taková bude i po konci sezony,“ sliboval Josef Zajíc s úsměvem Josefu Poláčkovi, který se nepochybně postará, aby tomu tak skutečně bylo.

Vedení města zastupovali radní Lukáš Hanes a šéf SAMK Jiří Chvojka. naznačili, že stejné buňky nechá město vybudovat také na hřišti baseballových Miners Kladno (bývalá fotbalová Sparta). „Tam jich bude víc a využijeme základy někdejších fotbalových kabin,“ prozradil Hanes. Jiří Chvojka byl rád, že hokejisté přišli s dobrým nápadem a hlavně dobře zpracovaným. „my už to pak pro ně udělali rádi,“ řekl muž, kterému je sport blízký jako politika, což v Kladně ruku s ruce kráčí.

I Josef Zajíc je přesvědčen, že kladenský mládežnický hokej se bez pomoci zvenčí neobejde. „My jsme po určitých jednáních, nabídkách a nápadech kontaktovali lidi, kteří se k nám neobrátili zády a výsledkem je krásná šatnička. A nemyslím, že by to muselo končit jednou, protože minimálně dvě by se nám ještě hodily,“ culil se.

To vše je podle něj nutné k tomu, aby se klub jako Kladno vrátil tam kde by měl být. !A k tomu v dnešní době neodmyslitelně patří čisté a pěkné prostředí, v němž se budou děti připravovat,“ dodal Zajíc, jenž pomáhá s trénováním čínského mužstva Golden China (do konce ledna) a zároveň je trenérem žákovských kategorií zodpovědným za jejich rozvoj. S šéfem mládeže Rytířů Janem Kreglem pak koordinuje, aby se metodika svazu přenášela i mezi klubové trenéry. „Každopádně budeme šatnu využívat okamžitě a její otevření je pro mě zatím nejveselejší moment sezony,“ dodal Josef Zajíc.