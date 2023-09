Po konci Lukáše Jůdla a letním bezvládní má hokejové Kladno krátce před startem dalšího extraligového ročníku nového tiskového mluvčího. Stal se jím Jaroslav Keimar, kterého můžou fanoušci dobře znát jako komentátora domácích zápasů a tvůrce pozápasových videorozhovorů s hráči. Z pozice mluvčího vstoupí s Rytíři i do výročního roku, kdy klub oslaví 100 let od svého založení. „Je to obrovská zodpovědnost. Už teď se o tom bavíme a přemýšlíme, jak to pojmout a co všechno připravit,“ prozradil Keimar krátce po nástupu do funkce.

Novým tiskovým mluvčím Rytířů Kladno je Jaroslav Keimar. | Foto: Rytíři Kladno

Kolem hokeje už se nějakou dobu pohybujete. Můžete se představit těm, kteří vás neznají?

Okolo hokeje se pohybuju už nějakých sedmnáct let, zhruba od svých devíti, kdy jsem začal chodit na hokej jako fanoušek. Už během studia na sportovním gymnáziu jsem začal směřovat k novinářské činnosti a vyvrcholilo to v roce, kdy jsem maturoval. Na Kladně jsem začal psát textové online přenosy a reportáže ze zápasů mládeže. Následně jsem se propracoval do klubové redakce A týmu, kde jsem dělal roky redaktora klubové Rytíř TV. To znamená videorozhovory s hráči po zápase, příležitostně jsem komentoval domácí zápasy pro internetového vysílatele HokejkaTV. U Rytířů jsem působil během celého vysokoškolského studia žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jednu sezonu jsem působil jako pomocný redaktor na České televizi v pořadu Buly hokej živě pod vedením Roberta Záruby. To jsou moje základní předpoklady, které mě pojí k hokeji a ke klubu. Odmalička se navíc sám sportu věnuju. Ne hokeji, ale sportu, který je mu nejvíc podobný. Od zhruba devíti let hraju hokejbal na pozici brankáře. To je moje sportovní pozadí.

Na vaše předchůdce byly ze strany fanoušků většinou kladné reakce. Bude těžké udržet nastavenou laťku?

Je to těžké. Myslím, že fanoušci by asi moc nepřijali, kdyby do klubu přišel někdo zvenčí. Je to rodinný klub a týká se to i fanoušků. Moc dobře vnímají, jestli člověk za klub dýchá, nebo ne. V případě Vítka Herala i Lukáše Jůdla tahle podmínka byla splněná. Sami byli velcí fanoušci hokeje, navíc tomu každý dal něco ze sebe. Vítek tady tuhle funkci zakládal, byl tu od začátku nové hokejové značky Rytíři a odvedl na tom neskutečný kus práce. Lukáš na něj skvěle navázal, v mnoha věcech to zase vylepšil. Dneska je kladený daleko větší důraz na sociální sítě, kde se Lukáš velice dobře orientuje. Když sečtu, co oba pro klub udělali, je velká zodpovědnost to po nich převzít. V první řadě se postarat, aby to zůstalo aspoň na stejné úrovni, a ve druhé řadě do toho vnést kousek sebe a zase to v některých ohledech posunout dál, až se rozkoukám.

Co vás čeká v prvních dnech ve funkci?

Hlavně seznámení s agendou. Jsou to provozní věci jako zařídit si klíče od kanceláře, zařídit si vybavení, klubovou emailovou adresu. Nezdá se to, ale člověk stráví několik dní, než všechno obstará. Seznámení s lidmi v klubu už proběhlo, musím se poznat se všemi hráči, nakontaktovat se s novináři. Většina těch, kteří sem jezdí, sem jezdí pravidelně. Se spoustou z nich už se znám z doby, kdy jsem byl redaktorem, ale ještě se musíme oficiálně seznámit v novém funkčním rozpoložení. Zásadní je taky seznámení s agendou okolo zápasu, která je docela složitá, a zejména s podmínkami od BPA, což je agentura vlastnící vysílací práva. To je poměrně náročné. Aby zápas běžel po organizační stránce tak, jak má, tak je toho docela hodně, co musím za nějakých deset dní vstřebat, abychom byli 17. září připravení na první domácí zápas sezony proti Pardubicím.

Každý jde do podobné funkce se svými představami a vizemi. Co byste chtěl vy změnit nebo přinést nového?

V první řadě bych chtěl, aby fungovalo to, co už tady bylo nastavené. Chtěl bych se taky vrátit k věcem, které dlouhodobě fungovaly. Vím, že fanoušci vždycky měli rádi offline rozhovory s hráči, a za mě to bylo něco, co hráče fanouškům skvěle dokázalo přiblížit. Zároveň to fanouškům dalo příležitost pokládat otázky. Byl bych rád, kdyby se tohle v nějaké podobě vrátilo. Neříkám, že se to trochu nezmění, protože doba pokročila a možnosti jsou jiné. Celkově bych chtěl, aby komunikace s fanoušky probíhala minimálně na takové úrovni, jako probíhala za Lukáše a za Vítka. Aby věděli, že u mě mají dveře otevřené a že se s nimi budu bavit a budu se snažit v maximální míře zohlednit jejich požadavky, pokud to bude možné. Moc se na spolupráci s nimi těším. Jsou to skvělí fanoušci a sám spoustu z nich znám ještě z dob, kdy jsem taky chodil do kotle. Vím, co pro ně klub znamená.

Příští rok bude výroční, protože se bude slavit sto let klubu. To je taky velká zodpovědnost, že?

Je to obrovská zodpovědnost a upřímně jsem rád, že nenastupuju v roce, kdy výročí je, ale budu mít aspoň první sezonu na rozkoukání. Člověk v první řadě musí plnit to základní, co je potřeba dělat na každodenní bázi, a teprve potom může dělat věci s přidanou hodnotou. Nejdřív musíš udělat to základní, což samo o sobě není legrace. Povinností, které z pozice vyplývají, je hodně. To, že lidi pak vidí nějakou promluvu do médií, to je jen špička ledovce, která je vidět navenek. Práce je ale hodně i pod povrchem. Na druhou stranu mi to extrémně usnadňují Martin Špaček (marketingový manažer) s Honzou Sýkorou (produktový manažer), kteří přes léto odvedli na přípravě nové sezony obrovský kus práce. Já přicházím prakticky k hotovému a o to snazší pro mě bude se zaběhnout a seznámit se s tím. Výroční sezona nicméně bude pojatá velkolepě. Teď je příliš brzo na to slibovat a prozrazovat detaily. Jsem ve funkci pár dní, ale už teď se o tom bavíme a přemýšlíme, jak to pojmout a co všechno k tomu připravit. Sto let je sto let, to nemůže říct jen tak někdo. Tomu by měla odpovídat i forma, v jaké se sezona odjede.

Kladenským specifikem je to, že majitelem klubu je Jaromír Jágr. Těšíte se na spolupráci s ním?

Těším se, je to pro mě výzva. Za mě je to nejlepší hokejista všech dob. Někdo by možná polemizoval, že nejlepší byl Wayne Gretzky, ale tím, že jsem mladší ročník narození, tak jsem Gretzkyho nikdy neviděl odehrát zápas. Pro mě to byl, je a vždycky bude Jarda Jágr, kterého jsem měl možnost sledovat. Ať už v sestřizích z NHL, nebo při výluce 2012/13. Je skvělé, že se klubu ujal a nenechal ho padnout v nejtěžší situaci. Těším se na to, bude to pro mě obrovská výzva i zkušenost. Věřím, že to bude skvělá spolupráce.

Jak se z fanouškovského pohledu těšíte na sezonu a jak vidíte ambice týmu?

To je otázka spíš na sportovního manažera. Já osobně doufám, že se povede z barážové příčky uniknout a tým proklouzne do play-off, přinejmenším do předkola. Týmů postupuje 12, takže dostat se ze 13. a 14. příčky by mělo být reálné. Tým prošel přes léto zase nějakou obměnou, ale z mého laického pohledu to byla na mnoha postech změna k lepšímu. Přišli kvalitní hráči, obrovským tahákem pro fanoušky je návrat Michaela Frolíka po 17 letech do klubu. Určitě můžeme hodně očekávat i od Richarda Jarůška. Já se na to těším a věřím, že letos si konečně Kladeňáci nepočkají 40 dní na baráž, ale bezprostředně po základní části se budou moci těšit na play-off.