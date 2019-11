V pátek se po šesti letech na kladenském ČEZ stadionu utkají tradiční rivalové znovu. Sparta znovu válcuje extraligu, Kladno však není v roli co před pěti roky. Vede si jako nováček zdatně a bude toužit největšího soka přetlačit. Začátek je v 18 hodin a přestože zápas vysílá O2 TV, je už téměř vyprodáno.

Pražský tým dostal před sezonou velkou finanční injekci a využil ji správnými směry, což v minulosti ne vždy platilo. Za povedenými příchody Tomáška, Sukeľa, Poláška, Růžičky a dalších stojí i ex-kladeňák Petr Ton, nyní manažer a také jeho pomocník Jaroslav Hlinka. Výsledkem je Krupobití soupeřů, pokud vezmeme v úvahu jméno německého kouče Uweho Kruppa.

Jeho mašina vyhrála venku deset zápasů v řadě!

Už proto je také v pátek velkým favoritem, jenže v derby to bývá ošidná pozice. Pro Spartu totiž hovoří všechno možné, jen ne domácí prostředí. A to umí Kladeňáci vytvořit dokonalé.

Rozhodně lepší, než jaké vytvořila plná 02 arena při nedávném střetu obou soků, který Sparta ovládla jednoznačně 6:2.

„Musíme se víc soustředit na proměňování šancí. Sparta hodně vyrážela do brejků z druhé vlny, na to si musíme dát také pozor. A ze zápasu proti Plzni si musíme vzít poučení v tom, že musíme být více disciplinovaní a zbytečně nefaulovat,“ připomněl střelec Ladislav Zikmund poslední duel na západě Čech, který Rytíři trochu zbytečně prohráli 1:3.

Jeden z trojice kladenských trenér Jan Kregl prožije „mužské“ derby se Spartou na domácím stadionu poprvé v kariéře. Varuje před respektem, který měl jeho tým v prvním duelu. „Bylo ho moc, zřejmě kvůli atmosféře. A byl zbytečný,“ myslí si. „Sparta byla rozjetá, což bude zase, ale já doufám, že na domácím kluzišti na ně nastoupíme s daleko větším sebevědomím a bez zbytečného respektu. Budeme na ně chtít vytvořit tlak hned od začátku,“ hlásí Kregl, podle něhož se mužstvo v tréninku zaměřovalo na to, jak Sparta hraje v útočném pásmu, kde dokáže kombinovat a být efektivní. „Musíme pracovat na tom, jak je v našem obranném pásmu nepouštět do šancí.“

V Plzni hráli Rytíři podle Kregla opět s příliš velkými obavami. „Než jsme se dostali do zápasu, tak měli veliký tlak. Zejména díky Denisovi (Godlovi) jsme se udržovali dál ve hře. Měli bychom si uvědomovat, v čem jsme silní a co umíme a že doma jsme schopni hrát i s těžkými soupeři,“ říká s dovětkem, že sestava by měla být podobná jako v Plzni. Tedy bez Martina Réwaye, jenž se dostal do formy, ale přibrzdila ho nemoc.

Kromě skvělého hokeje připravuje vedení Rytířů i speciální doprovodné akce. Třeba Radegast index zónu hokejových bojovníků, při níž si osm nejstatečnějších o 2. přestávce vyzkouší na vlastní kůži zažít adrenalin na ledě. Za plexisklem si vyzkouší, jaké to je, když na ně letí puk rychlostí až 170 km/h nebo si sami zkusí střílet na rychlost a také pomocí trenažéru ochutnají bodyček na vlastní kůži.

Potěší hrou také Rytíři?

Takhle rozhodl pořed šesti lety zatím poslední zápas Tomáš Kaberle. Foto: archiv/ Josef Procházka