Je zajímavé, že právě proti Liberci se Kladnu letos bodově nedaří. Přitom všechny tři duely byly vyrovnané a v podstatě skončily o gól, i když jednou domácí přidali ještě zásah do opuštěné klece. A to Bílí tygři nemají tak silné mužstvo, jako mívali. Oporám Filippimu či Birnerovi to letos tolik nelepí, tým hoří v přesilovkách (je druhý nejhorší v lize) a nejužitečnější borec klubu, obránce Ladislav Šmíd, dlouho nehrál kvůli zranění.