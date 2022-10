Už první třetina naznačila kladenskou formu. I bez absentující tryskomyši Michnáče hráli Rytíři opatrně i odvážně, a přestože měl Třinec víc nadějných možností, počkali si domácí na pravý moment a parádně udeřili. To v oslabení pláchl Filip, a když viděl, že by přes Douderu zakončoval složitě, otočil se kolem osy a vyzval najíždějícího Klepiše – 1:0.

Filip dal vzpomenout na otočku Tomáše Horny také proti Třinci, se kterou vyhrál před lety Zlatou helmu.

Jeho tým mohl zápas vyhrát, musel by však zejména ve druhé třetině využít aspoň některé z mnoha šancí a přečíslení, protože Třinec vzadu chvílemi nestíhal. Sám ale také hrozil, nastřelil břevno a pak po krásné přihrávce Růžičky vyrovnal Voženílek. Kladenští litovali hned dalšího střídání, kdy Babka nastřelil břevno skvěle chytajícího Mazance.

Poslední třetina byla nejméně pohledná. Do hry se vložili rozhodčí, začali vylučovat, znervóznili vůdce obou střídaček a ti museli vymýšlet, jak se bránit v oslabení. Lépe to vyšlo Ocelářům, kteří svou nevýhodu ustáli a sami naopak už další chybu při vlastní převaze neudělali. Po závaru se dobře orientoval zase Voženílek a jeho nabídku doklepl do sítě Polák Chmielewski.

Třinec už vedení uhájil, když Plekanec z velké šance mířil jen do tyčky.

Asistent kouče Třince Vladimír Orságh přiznal, že Třinec bere body všemi deseti, protože Kladno ukázalo, proč je tam, kde je. „Hlavně v první polovině utkání jsme byli slabším mužstvem, prohrávali jsme osobní souboje, propadávali, ale ve hře nás udržel brankář Mazanec. Po vyrovnání se hra vyrovnala a nakonec jsme našli cestu k vítězství a hodně důležitým bodům,“ řekl bývalý skvělý slovenský reprezentant a přiznal, že Třinec se chtěl soustředit na obranu už proto, že nejí v komfortní situaci.

Podle kladenského Jiřího Burgera byla první třetina vyrovnaná. „Nám se ale povedlo ujet v oslabení a dát gól. Zápas se pak lámal v úvodu druhé třetiny, kdy jsme si vypracovali poměrně dost šancí, ale nevyužili je. Pak to Třinec otočil z přesilovky a my už jen nastřelili tyčku a jsme bez bodu. Nedá se nic dělat, musíme myslet na další zápas. Vezmeme si pozitivum z toho, že i silné momenty dovedeme chvílemi přehrávat, dnes to bohužel nestačilo,“ dodal Jiří Burger.

Oceláři Kladno – Oceláři Třinec 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky: 17. Klepiš (Filip) – 34. Voženílek (M. Růžička, Marcinko), 50. Chmielewski (Voženílek). Rozhodčí: Micka, Šindel – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 3532.

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Kehar, Veber, Babka – Procházka, Plekanec, Kubík – Beran, Klepiš, Brodecki – Zikmund, Filip, Melka – Indrák, Bláha.

Třinec: Mazanec – M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Adámek, Zahradníček, Jaroměřský, Havránek – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Roman, Hrehorčák – Daňo, Hudáček, Svačina – Chmielewski, Dravecký, Doktor.