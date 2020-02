Rytíři nastoupili téměř kompletní, jen nejdůležitější základní stavební kámen sestavy chyběl. Brankář Godla přenechal kvůli zranění kotníku post Lukáši Cikánkovi, který svůj sezonní stín nepřekročil a ani v desátém startu se výhry nedočkal.

Jeho tým už klesl na 12. místo za Vítkovice, které stejně jako Litvínov pokračují ve vynikajících výkonech. Kladenští si to podle mnohých rozdají o záchranu s Pardubicemi, které ve středu nehrály a ztrácejí na Kladno šest bodů.

Středočeši přitom dobře začali a v první třetině je poslal prvním gólem v sezoně do vedení obránce Nash. Ale to už ve chvíli, kdy začali ovládat hru Zlínští. Po obrátce už vyhrávali devadesát procent soubojů, navíc jim nechtěně pomohl i Cikánek, jenž nechytil dalekonosný a viditelný pokus Dufka.

Kladnu nadále nepřejí ani rozhodčí. Poté, co mu vzali jasný gól v zápase s Vary, tentokrát pomohli hostů nejvíc ve druhé části. Marně se trenéři Rytířů zlobili, že neodpískali zakázané uvolnění, pak ani ofsajd a z pokračující akce Ondráček tečoval dobrou ránu Novotného.

"V první třetině jsme měli víc šancí, bohužel jsme z toho dali jenom jeden gól. Ve druhé jsme začali hrát zbytečně pasivně a nechali jsme iniciativu Zlínu. Byla tam i zbytečná vyloučení a pustili jsme soupeře do vedení," litoval kladenský trenér David Čermák.



Berani vůbec stříleli od modré lépe a v úvodu třetího dějství tečovanou ránu doklepl za tentokrát bezmocného Cikánka Kubiš. Jágr sice vzápětí po hezké střele zpoza beka snížil, ale ve zbytku utkání už Kladno chvílemi velký tlak k vyrovnání nepomohl. Zejména Strnad a nejvíc Nash si drbali hlavy, Jágrovy a Vampolovy výjezdy zpacifikovala dobrá obrana hostů. Jasnou přesilovku pět na tři za faul na Vampolu pak přehlédl z metru rozhodčí Šír, ale když to nejde, tak to prostě nejde.



"Ve třetí třetině jsme to chtěli otočit, bohužel jsme dostali další nešťastný gól. Ještě jsme snížili, ale i když jsme měli další velké šance, tak jsme je neproměnili. Proto jsme prohráli," hlesl po utkání David Čermák, zatímco Robert Svoboda, kouč Zlína, byl spokojen - až na začátek zápasu. "Byl tam zbytečný respekt a byli jsme moc zakřiknutí a opatrní. Přitom jsme věděli, co nás tady čeká – že domácí budou ze všech sil bojovat, aby získali body. Přesto jsme si v první třetině vytvořili dvě vyložené gólové šance," mínil Svoboda, podle něhož byl Zlín od druhé třetiny lepší. "Řekli jsme si, že musíme víc bojovat, herně jsme to zvládali. Nakonec to byl boj až do konce, rozhodly šťastné góly. My jsme rádi, že si odvážíme body."

Rytíři se pokusí tok dějin změnit v pátek v Olomouci nebo v neděli v Liberci.



Je načase.

Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).

Branky a nahrávky: 16. Nash (O’Donnell), 44. Jágr (O’Donnell, Austin) – 29. Dufek (Claireaux, Freibergs), 33. Ondráček (Novotný, Kubiš), 43. Kubiš (Ondráček, Buchta). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Kajínek, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2916.

Kladno: Cikánek – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Vampola, Zikmund – Strnad, Melka, Redlich – Hovorka, Stach, Machač – Hajný, Kaut, O‘Donnell. Trenéři: Čermák, Lidický, Kregl.

Zlín: Kašík – Žižka, Nosek, Freibergs, Ferenc, Řezníček, Novotný, Buchta – Herman, Fořt, Dufek – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Claireaux – Kubiš, Sedláček, Ondráček. Trenéři: Svoboda, Hamrlík.