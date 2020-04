„Jsem moc rád, že na Kladně budu pokračovat. Je mi přeci jen už 37 let, přál jsem si dohrát tu kariéru na domácí půdě, tedy u Rytířů,“ řekl Bílek na klubovém webu Rytířů s dovětkem, že se fyzicky cítí pořád skvěle, což bylo vidět i v uplynulém ročníku. „S postupem věku je více a více důležité se udržovat. Dbám i na správnou regeneraci a vím, že pokud chci sport dělat na vrcholové úrovni, musím k tomu i dostatečně kvalitně přistupovat,“ dodal Bílek.

Odchovance Kladna vedení rytířů nerozladilo ani v minulé sezoně, kdy mu tolik šancí nedávalo a pak ho poslalo na výpomoc pražské Slavii za Petra Vampolu, jehož aktuálně potřebovalo víc. Bílek naopak v sešívaném dresu Vampolu plnohodnotně nahradil hlavně střeleckou produktivitou. V sedmnácti zápasech nastřílel skvělých 11 gólů!

Vlastně to ani nepřekvapilo, vždyť Bílek patřil mezi skvělé střelce vždycky. V extralize jich před třinácti lety nastřílel 18 a vysloužil si zajímavý kontrakt v tehdy finančně silných a mistrovských Karlových Varech.

První liga mu sedí po třicítce dokonale. Mnohými odepisován před lety zazářil v Litoměřicích, kde po boku dalšího ex-kladeňáka Jaroslava Kally zaznamenal 34 branek. Tehdy tím přesvědčil i Kladno, aby se pokusilo o jeho návrat. Ten byl ještě povedenější, když Bílek – opět vedle vynikajícího centra Davida Stacha – dal 45 gólů. Tenhle počin ze sezony 2015/16 je rekordem I. ligy!

Teď ještě sehnat Bílkovi kvalitního tvořivého centra. Bude jím David Stach, jemuž minulá sezona nesedla a potřebuje restart? Nebo Marek Račuk (za poslední dvě sezony v Prostějově 126 bodů!), o jehož příchodu do Kladna se hovoří? Či Antonín Melka? Nebo někdo jiný?

Moudřejší budou kladenští fanoušci příští týden, kdy ale vyjdou definitivně najevo i odchody dlouholetých opor. Ladislav Zikmund by mohl zamířit do Sparty, duo Jakub Strnad – Tomáš Redlich do Mladé Boleslavi. Jistě nebudou pokračovat ani Kanaďané Austin, O´Donnell, Nash, brankář Godla či útočník Hovorka.