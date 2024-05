Hokejové Karlovy Vary hlásí posilu z norského reprezentačního týmu, u Litvínova se spekuluje o příchodu švédského borce zvučného jména. Kladno? Ohlásilo další tři podpisy hráčů, kteří zatím hráli hlavně juniorské soutěže. Co je důležité, jsou to všechno odchovanci Kladna a těch už bylo v poslední době v týmu poskrovnu. Proto jsou kontrakty se Zdeňkem Nedvědem, Štěpánem Vimmerem a Sebastiánem Redlichem příslibem do budoucna.

Hokejové Karlovy Vary hlásí posilu z norského reprezentačního týmu, u Litvínova se spekuluje o příchodu švédského borce zvučného jména. Kladno? Ohlásilo další tři podpisy hráčů, kteří zatím hráli hlavně juniorské soutěže. Co je důležité, jsou to všechno odchovanci Kladna a těch už bylo v poslední době v týmu poskrovnu. Proto jsou kontrakty se Zdeňkem Nedvědem, Štěpánem Vimmerem a Sebastiánem Redlichem příslibem do budoucna.

Největším jménem je asi Redlich. Mladší bratr bojovníka Tomáše, kterého Kladnu už před lety přetáhly Karlovy Vary a pevně si ho drží. Sebastián v Kladně v posledních letech také nehrál, odešel totiž na zkušenou do juniorek švédských klubů Lidingö a Södertälje, kde měl dobrou uplynulou sezonu – ve 39 zápasech nahrál 35 bodů (17+18). Redlich se dokonce probojoval do českého reprezentačního celku do 20 let, který na přelomu roku získal na mistrovství světa bronzové medaile.

Také dva další podepsaní hráči měli v Kladně své předchůdce, a dokonce velmi slavné a respektované. Štěpán Vimmer navazuje na dědu Josefa, slavného střelce týmu ze 60. let a pak i úspěšného trenéra. Štěpán po novém roce hrál extraligu už celkem pravidelně, naskočil do 12 zápasů, zatím nebodoval. Vyzkoušel i dres třetiligových Řisut. Bodovat se mu dařilo nejvíc v juniorce, kde byl tahounem Rytířů. Po sezoně se vyrojily informace, že s hokejem končí, ale naštěstí se tak nestalo a podpis smlouvy mu dává šanci zabojovat pořádně o sestavu.

To samé platí o Zdeňku Nedvědovi, který je nadějným hokejistou už třetího pokolení slavného lánského rodu. Podle Lánů se také všem Nedvědům přezdívá Masaryk a ten zatím nejmladší bude navazovat jak na dědu - několikanásobného mistra republiky, tak na tátu, který si za Toronto zahrál i NHL. Nedvěd loni hrál také hlavně za juniorku, ale jeden zápas si vyzkoušel i za muže (proti Liberci) a v nadstavbě II. ligy pomohl Kralupům.