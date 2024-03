Hokejisté Kladna po dvou výhrách nezvládli poslední venkovní zápas základní části a na ledě Českých Budějovic prohráli 3:5. Rytíři ztráceli od 13. minuty, ale ještě třikrát dokázali rozdíl zmírnit, naposledy dokonce při risku bez gólmana. Dvěma góly se blýskl kapitán středočeského mužstva Radek Smoleňák, ale ani on nezabránil Motoru v zisku tří bodů a udržení naděje na umístění v top čtyřce tabulky. První dva body za áčko zapsal junior Štěpán Vimmer.

Hokejová extraliga: Banes Motor Č. Budějovice - Kladno. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

České Budějovice dělil před zápasem jediný bod od nejlepší čtyřky, která postoupí přímo do čtvrtfinále play-off, o osudu Rytířů naopak bylo dávno rozhodnuto. Oba týmy i přes rozdílnou situaci vstupovaly do zápasu se dvěma výhrami v řadě.

Ty českobudějovické vychytal Jan Strmeň, který otřásl s pozicí jedničky Dominika Hrachoviny a šanci dostal ve třetím utkání v řadě. To Kladno sáhlo ke změně – Mareks Mitens, který vychytal dvě výhry v řadě, skončil na střídačce a mezi tři tyče se postavil Landon Bow.

Právě kanadský gólman měl v úvodu zápasu hromadu práce, velmi dobře ale likvidoval šance českobudějovických hokejistů. Krátký byl až na šikovnou teč Filipa Přikryla, která přišla ve 13. minutě a otevřela skóre. Rytíři mohli srovnat z přesilovkového tlaku, jenže přáno jim nebylo. Dobrou šanci měl v přečíslení i Sideroff, jeho šanci ovšem šikovně zlikvidoval Strmeň.

A litovat neproměněných šancí mohlo Kladno krátce před polovinou zápasu, kdy Motor odskočil o další gól. Po vhazování v útočném pásmu zůstal Jakub Valský trestuhodně sám před brankovištěm a pohotovou střelou překonal Bowa. Kladenští hráči se po sobě jen marně ohlíželi, kdo si ho měl vzít při bránění na starosti.

Odpověď ale tentokrát byla rychlá. Vimmer vysunul za obranu Radka Smoleňáka a kladenský kapitán bekhendovým blafákem odčaroval Strmeňovu neprůstřelnost. Kladenský junior Vimmer bral navíc první bod v extralize.

Jenže kladenská radost neměla dlouhého trvání. Motor se rychle zabydlel v pásmu a Ondřej Kachyňa neměl problém se trefit z mezikruží. Rytíři se pak dál chtěli poprat o dobrý výsledek, jenže jejich šance srazily dva góly soupeře ve třetí třetině. Nejprve se prosadil Jáchym Kondelík a vzápětí se radoval i Martin Beránek.

Neuběhla ale ještě ani minuta a hosté přišli se snížením. Vimmer se rozjel po levé straně a křížem nabil na druhý gól v sezoně Michaelu Frolíkovi. Kladno si v závěru ještě vylepšilo přesilovou hru odvoláním brankáře a dobrým důrazem se prosadil opět Smoleňák. Domácí se proti jeho gólu vztekali, ale nakonec ho posvětilo i video.

To ovšem bylo od Rytířů vše a v posledním venkovním utkání základní části padli.

„Neodehráli jsme špatnou první třetinu, měli jsme v ní dvě přesilovky i situaci dva na jednoho, bohužel třetina skončila 0:1. Ve druhé jsme ze standardní situace dostali gól z nepokrytého hráče. Byli jsme ale aktivní, snažili jsme se dobře napadat a získávali jsme puky. Neprosadili jsme se před bránou při dorážkách. Zlomový byl gól na 4:1,“ ohlížel se za utkáním kladenský trenér Otakar Vejvoda.

„Věděli jsme, že Kladno nemá co ztratit. Hrálo velice aktivně, forčekovalo a my s tím celý zápas měli problém. Špatně jsme přecházeli přes střední pásmo, ztráceli jsme puky a dostávali Kladno zpátky do hry. Strašně si vážíme vítězství a toho, že jsme uhráli tři body. Pro nás je to důležité, že nás to udrželo ve hře. Mrzí mě závěr, v tom se musíme zlepšit. Jsme ale rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Rozhodne se v neděli, “ byl spokojenější jeho protějšek Ladislav Čihák.

Motor se v posledním kole představí na ledě vítěze základní části z Pardubic. Do Kladna pak přijedou Karlovy Vary.