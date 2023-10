Rytíři se postavili odpor všem pochybovačům, kteří je ještě nedávno jasně pasovali na poslední místo extraligové tabulky. Tým si sedá, bodoval už pošesté za sebou a hlavně, v Karlových Varech už hrál i při vědomí náskoku velmi sebevědomě a dobře. K tomu parádně zachytal náhradník v bráně Landon Bow a výhru 2:1 trefil po hezké individuální akci Denis Kusý.

Rytíři porazili Mladou Boleslav 2:0. (4.3.2022). Landon Bow | Foto: Deník/Roman Dušek

"Máme dva vyrovnané brankáře, díky bohu. A i když má jeden lepší formu, nemůže chytat každý zápas." Tohle napsal Jaromír Jágr na svůj facebookový profil před začátkem zápasu v reakci na kritiku fanoušků, že nechytá Adam Brízgala. Ale šéf klubu měl pravdu, Kanadýr čapal téměř dokonale a pustil jedinou z 26 domácích střel. Paradoxně Ondřeji Procházkovi, s nímž předloni i loni nastupoval ve stejném týmu, kdy mladší bratr Martina Rytířům pomáhal na hostování z Litoměřic.

Kladenští zápas slušně začali, v první třetině šanci opláceli šancí. A dali první gól, když se Eddie Tralmaks dobře zorientoval na brankovišti a překonal Frodla.

Na neoblíbeném karlovarské ledě, kde Kladno vyhrává naprosto výjimečně a už vůbec ne za tři body, prožili hosté hrůznou druhou třetinu. Zmíněný Procházka brzy po průjezdu na křídle vyrovnal a pak měla Energie řadu šancí zlomit zápas na svou stranu. Tady chyběl hodně zraněný Plekanec, protože reprezentant Černoch vyhrál každou buly a tlak se kumuloval. Ovšem Bow chytal parádně, měl i kus štěstí a na konci třetiny párkrát zahrozili i hosté. A když Tralmaks přistrčil rozjetému Kusému, ten v těžké pozici pověsil puk pod horní tyč a Rytíři zase vedli.

Doktor od jezera Kamloops uzdravil Rytíře, ti slaví první domácí výhru

Navíc sehráli nejlepší třetí třetinu v sezoně. Byli aktivní, dobře hráli vlastní pásmo, kde vládly Dotchinův knírek, Ticháčkovy rychlé nože, mamut Martenet a Nebojsa Veber. Rytíři zvládli i nervy, když rozhodčí v závěru neodpískali jasný pád pod Sideroffovy nohy a na druhé straně vyloučili Slováčka. Vary tentokrát sahaly po vyrovnání marně.

„Vary měly větší šance při hře pět na pět už v první třetině a ve druhé jsme měli jen čtyři střely. Přesto jsme utekli do vedení a ve třetí třetině jsme tentokrát byli hodně spokojení. Neudělali jsme stejnou chybu jako v Litvínově a nechtěli jen čekat, co Vary udělají, dobře jsme hru otáčeli a udrželi se na puku v útočné třetině,“ hodnotil trenér Kladna Otakar Vejvoda a pochválil tým za to, jak ubránil závěrečné oslabení.

Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Branky a nahrávky: 23. O. Procházka (Dlapa) – 11. Tralmaks (Kusý, Klepiš), 40. Kusý (Tralmaks, Ticháček). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Střely na branku: 26:21. Diváci: 5382. Nejlepší hráči: Ondřej Procházka – Landon Bow.

Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, Rulík – Jiskra, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – O. Procházka, Hladonik, Zetterberg – Koffer, R. Přikryl, Redlich.

Kladno: Bow – Dotchin, Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček, Babka – Klepiš, Kusý, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Frolík – Strnad, Smoleňák, Bláha – M. Procházka, Melka, Jarůšek.