Zatím pod vedením kondičního trenéra Tomáše Horny se hokejisté Kladna začali připravovat na novou sezonu. Kádr, který v úterý absolvoval úvodní testy, je zatím hodně nekompletní, nemá ani trenéry, ale klub představil první tři nové hráče. Jedná se o brankáře Štěpána Lukeše a dvojici obránců Tomáše Hanouska a Radka Jeřábka.

V liberecké Home Credit areně se při návratu Jaromíra Jágra do Česka utkaly se Benátky nad Jizerou a Rytíři Kladno. Na snímku v bílém je Tomáš Hanousek, nyní nová posila Rytířů. | Foto: Deník / Zbranek Petr

Kladno tedy volí zatím stejnou strategii, jako v minulých letech. Vyhledává hráče, kteří nejsou tolik známí, ale klub v nic vidí potenciál. Vyjde to letos?

Štěpán Lukeš je gólman původech z Chomutova. Mladší bratr slavnějšího Františka Lukeše, ikona Litvínova, se v dresu Pirátů jako mladý celkem chytil, v jedné sezoně přechytal i slovenskou jedničku Jána Laca. Následovala celkem úspěšné angažmá v Hradci Králové a Karlových Varech, kde prostor dostal, ale jako trvalá jednička ne. V brněnské Kometě se mu v uplynulém ročníku moc nevedlo, Kladno pro něj může být restartem, i když jednička Adam Brízgala mu tvrdě vybojovaný post nebude chtít vyklidit. Lukeš by měl nahradit dvojku Bow (Glasgow) – Mitens, to by měl zvládnout.

Jako slušný prospekt se jeví Tomáš Hanousek. Odchovanec nedalekých Kralup hrál už od čtvrtí třídy za Spartu, pak působil roky ve švédském Södertaljë, poté tři roky v Liberci. Co se stalo poté, těžko říci, ale přestupů měl pak pomalu víc než odehraných utkání.

A tak postupně propadl do Chance ligy, kde ale ukázal, že má ještě co nabídnout. Za Prostějov v sezoně udělal v 51 zápasech 34 bodů (10+24), ve třech duelech play-off hrál snad ještě lépe (3+2) a vysněnou pozvánku k návratu do nejvyšší soutěže dostal od Kladna.

Hanousek je náhradou zřejmě za Ondřeje Slováčka, jenž měl také ofenzivní schopnosti, ale v Kladně je moc neukazoval.

Fanoušci spekulovali velmi správně také o příchodu Radka Jeřábka, urostlého defenzivně založeného beka. Body o něj vážně nečekejte, góly tenhle odchovanec Sparty nedává. Jeho síly je ve vlastní třetině, kde čistí prostor. Poslední rok odehrál ve Vítkovicích a Boleslavi, tam byl i sezonu předešlou. Ten by zase měl být typologicky náhradou Chrise Marteneta.

Odchodem by podle vyjádření komentátora České televize Ondřeje Zamazala měl být Lotyš Eduards Tralmaks, to by pro Rytíře byla velká ztráta. Pode jiných zdrojů však uplatní Kladno na lotyšského snipera kauci.

Zda vyjde fanouškům spekulace také na post trenéra Rytířů, to není jisté, protože hlášky typu: nejlepší by byl Jirka Luňák, nebo Čelanský nástup! jsou spíše pro pobavení. Reálněji se jeví návrat Davida Čermáka, někteří asi marně žádají Miloše Hořavu staršího a dokonce zaznívá i jména Vladimíra Růžičky. Ne poprvé, ale asi to má váhu jako v minulosti.