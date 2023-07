Albert Michnáč byl jedním z desítky dosud oznámených útočníků, kteří měli v hokejovém Kladně působit i v další extraligové sezoně. Všechno je ale jinak. Čtyřiadvacetiletého forvarda představily jako čerstvou posilu Nové Zámky ze slovenské extraligy. „Odmítl tady podepsat smlouvu, proto tady nebude,“ vysvětlil sportovní manažer Rytířů Jiří Burger.

Albert Michnáč v dresu Kladna. | Foto: Roman Mareš

„S klubem jsme byli v kontaktu už v průběhu minulé sezony, tehdy můj přestup nakonec nevyšel. I když na mě Kladno uplatnilo opci, zájem Nových Zámků tu stále byl a jsem velmi rád, že můžu být součástí Býků. Znám se s Radkem Prokešem, se kterým jsme spolu hráli v Českých Budějovicích. Jsme opravdu skvělí kamarádi, takže i on sehrál roli v mém rozhodování se,“ vyjádřil se pro klubové stránky Nových Zámků sám Michnáč.

Ten v uplynulém ročníku zasáhl v dresu Rytířů do 35 extraligových zápasů a zapsal v nich šest kanadských bodů za dvě branky a čtyři asistence. Do Kladna tehdy přišel ze slovenského Prešova, kde byl daleko produktivnější a za 35 utkání posbíral 23 bodů. Nyní tento hokejový cestovatel, který hrál i za Karlovy Vary, Kadaň, České Budějovice, Plzeň a Slavii, přidá další štaci do svého sportovního životopisu.

„Myslím, že máme velmi kvalitní mužstvo, takže věřím v co nejvíc vítězství. Na Slovensku už jsem odehrál půl sezony a řekl bych, že se mi v lize dařilo, proto mám na sebe vysoké nároky. Očekávám, že budu patřit k ofenzivním tahounům týmu,“ dodal sebevědomě Michnáč.

Podle vyjádření klubu pracuje odchovanec Sparty spolu se svým novým zaměstnavatelem také na získání slovenského občanství, aby na soupisce nezabíral limitovaná místa pro cizince.

Kladno má další zahraniční posilu, ze Slovenska přivedlo kanadského útočníka

Novozámecký klub si od něj koneckonců slibuje velký přínos. „Albert je pracovitý útočník, šikovný a silný na puku, zároveň dobře fyzicky vybavený. Ideálně proto zapadá do stylu naší aktivní hry a systému. Má velký potenciál prosadit se v naší lize, což dokázal už při působení v Prešově. Po sezoně v extralize očekáváme, že bude tahounem našeho útoku,“ vyjádřil se trenér Nových Zámků Erik Čaládi.

Rytíři každopádně přišli o dalšího hráče a aktuálně mají pod smlouvou jen devítku útočníků. Z loňského kádru zůstávají Matěj Beran, Ondřej Bláha, Matyáš Filip, Antonín Melka, Martin Procházka a Jaromír Pytlík, které doplnily nové posily v podobě Denise Kusého, Jakuba Strnada a Devena Sideroffa. Otazník dál visí nad pokračováním veteránů Jaromíra Jágra, Tomáše Plekance a Jakuba Klepiše.