Byl to obrovský rozdíl sledovat oba celky při plnění obranných povinností. U Kladeňáků to vypadalo, že když už si oblékli dresy z 90. let, mohou klidně hrát jako tehdy, kdy inkasované góly zase tolik neřešili, protože jich jednoduše nastříleli víc.

Jenže doba pokročila a Plzeň je v tabulce jinde právě proto, že kromě skvělých gólmanů – a Svoboda tentokrát opět chytal bezchybně, sází na poctivost vzadu.

Ne náhodou jí Kladno dalo v téhle sezoně minimum branek, za tři zápasy vlastně jen čtyři, jedna byla do prázdné klece.

Hosty poslal brzy do vedení ex-kladenský Hrabík tečí v přesilovce, pak si domácí po nedůrazu za bránou dali pomalu vlastní gól, jen ho za ně obstaral Dvořák. Když v čase 19:30 potrestal hrubku v rozehrávce Mertl, vypadalo to na hození ručníku do ringu, ale prakticky vzápětí sehrála dvojka Plekanec – Jágr ukázkovou akci a padesátiletý borec snížil – mimochodem jako padesátník se trefil vůbec poprvé.

Povzbuzení Rytíři poslali do druhého dějství do brány Brízgalu místo Bowa, jenže na dostřel se nedostali. Povedlo se jim to až po obrovském tlaku třináct minut před třetí sirénou, to se trefil po Plekancově pasu Kubík a byl to jeho jubilejní stý gól za Kladno – povedlo se mu to jako 33. hráči v historii. V 53. minutě se navíc prosadil střelec, od kterého se zatím góly jen čekaly, Jaromír Pytlík se trefil vůbec poprvé v sezoně a začínalo se znovu.

Plzni netrvalo dlouho a vzala si náskok zpátky. Využila i svou druhou přesilovku, když se nádherně trefil do vinglu kapitán Schleiss. Kladno už odpověď nenašlo, když Svoboda nejprve teatrálně přifilmoval pád po střetu s Jágrem, aby pak svůj tým podržel při šanci Kubíka i bombě Dotchina.

Kladenský asistent kouče Pavel Skrbek uznal, že první třetina se jeho týmu vůbec nepovedla a Plzni skoro darovali laciné tři góly. "Ve druhé třetině už jsme se zlepšili, měli jsme dobrý pohyb, vynutili jsme si přesilovky, ale v nich jsme si bohužel vůbec nepomohli. Šancí minimálně na srovnání jsme ale měli dost," řekl Skrbek, jehož tým sice nakonec vyrovnal, ale k ničemu to nebylo. "Bohužel jsme soupeři darovali další přesilovku, ve které se mu podařilo vývoj obrátit. Pak jsme měli minimálně další dvě gólové šance, ze kterých jsme mohli srovnat. Nebýt první třetiny, kdy jsme hráli opravdu hodně špatně, tak jsme to mohli dotáhnout do vítězného konce. Plzeň to bohužel takhle ubojovala a má tři body," hodnotil Skrbek.

Plzeňský kouč Petr Kořínek věděl, že Kladno vyhrálo tři zápasy po sobě a že jeho partu nečeká nic lehkého. "Měli jsme dobrý vstup do zápasu a podařilo se nám vstřelit tři branky. Po gólu do šatny a následujících zbytečných vyloučeních se Kladno bohužel dostalo do tlaku, mělo šance a nakonec i vyrovnalo. Hraje se šedesát minut, nám se naštěstí v přesilovce podařilo to zlomit," ulevil si Kořínek a hráče Škodovky pochválil. "Vydřeli to, vybojovali. Máme tam spoustu chyb, které si musíme říct. Brankář Míra Svoboda podal výborný výkon."

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 3:4 (1:3, 0:0, 2:1).

Branky a nahrávky: 20. Jágr (Plekanec, Kubík), 47. Kubík (Plekanec, Slováček), 53. Pytlík (Brodecki) – 2. Hrabík (Zámorský, Rekonen), 13. A. Dvořák (Adamec, Mertl), 20. Mertl (Holešinský), 56. Schleiss (Zámorský). Rozhodčí: Hradil, Kika – Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:2. Diváků: 4052

Kladno: Bow (21. Brízgala) – Dotchin, Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Jágr, Plekanec, Kubík – O. Bláha, Zikmund, Melka – Brodecki, Filip, Michnáč – Indrák, Pytlík, M. Procházka – Beran.

Plzeň: Mi. Svoboda – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček, Malák – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – Pour, Mertl, Holešinský – Lang, Bitten, Rekonen – A. Dvořák, Adamec.