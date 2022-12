Rytířům se hodně povedla jedna herní činnost, a to oslabení. Přestože hráli ve druhé části 40 vteřin i ve třech a ve třetím dějství po faulu Zikmunda čtyřminutové oslabení, Energii toho moc nedovolili. A tak ani nevadilo, že přesilovky Kladnu nešly vůbec.

Zásadní pro vývoj zápasu byla už první třetina, v níž domácí vstřelili dvě branky, zatímco hosté svoje čisté šance na výborného Brízgalu nedostali. Na druhé straně zářili cizinci, hlavně Švéd Brodecki. Na první branku mu libově nabil Indrák, druhou pak skandinávský šikula narýsoval v úniku dvou na jednoho Dotchinovi.

Vary zápas zdramatizovaly ve druhé části. 40 vteřin přesilovky pět na tři po faulech Slováčka a Klepiše sice zazdily, jenže pak nechali domácí volného Kružíka a ten se proti mateřskému klubu prosazuje letos pravidelně. Z jeho tří branek dal dvě Rytířům, ale tady to nakonec domácím nevadilo.

Zdroj: Jan Šejhl

Na začátku třetí třetiny totiž jejich dobrý nástup přetavil v uklidňující branku Bláha. Jeho druhá trefa v ročníku padla opět do karlovarské sítě!

Tenhle zásah byl hodně důležitý. Vary totiž v závěru nevyužily další přesilovku a už tři minuty před konc sáhly po risku s odvolaným gólmanem. Znovunalezený střelec Filip trestal do prázdné a Kladno po třech porážkách zase slaví výhru a udržení se v závěsu za největšími protivníky.

Vyříkávání pomohlo. Hráli jsme přesně tak, jak musíme, zářil Brodecki

"Je třeba pogratulovat domácím k zasloužené výhře. Už v první části nás dostali pod tlak a můžeme být rádi, že to bylo jen 2:0. Nicméně po přestávce jsme se do hry vrátili, měli nějaké šance, jenže vyrovnat se nám nepodařilo. Klíčem byl asi rychlý třetí gól domácích, my už se nedokázali zvednout,“ litoval kouč hostů David Bruk a mrzela ho neproměněná přečíslení. „Pár jsme jich měli, ale proměnil je soupeř, v té šikovnosti provedení byl mezi námi a domácími rozdíl.

Otakar Vejvoda nesouhlasil s první třetinou, dobře si všímal karlovarských šancí. „Kdyby tam dali do prázdné brány gól, mohl vypadat zápas klidně jako ten náš minulý. Měli i další přečíslení, ale 2:0 jsme vedli my a byli s tím spokojeni,“ nevytáčel se Vejvoda.

Uznal také, že ve druhé části Vary tlačily, ale se zbytkem duelu byl spokojený. „Hráli jsme opravdu výborně oslabení a celkově jsme si konec docela dobře pohlídali.

Rytíři Kladno – Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Branky a nahrávky: 4. Brodecki (Indrák, Klepiš), 18. Dotchin (Brodecki), 43. Bláha (Filip, Dotchin), 60. Filip - 28. Kružík (Rachůnek). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 6:4, bez využití. Střely na branku: 28:24. Diváků: 2048.

Kladno: Brízgala – Kehar, Dotchin, Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka – M. Procházka, Plekanec, Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund, Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč – Beran.

Karlovy Vary: Lukeš – Huttula, Plutnar, Dlapa, Stříteský, Pulpán, Bartejs, Havlín – Rachůnek, Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Vondráček, Sapoušek, Chalupa.

