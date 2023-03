V úterý čeká hokejové Rytíře Kladno druhý přípravný zápas, opět s Kolínem, tentokrát na domácím ledě. Ale v sobotu klub oznámil, že si před baráží zahraje dvakrát ještě proti béčku Pardubic, které v této sezoně hrálo I. ligu v Chrudimi.

V hokejové extralize hostilo v dohrávce Kladno (v bílém) Pardubice. | Foto: Foto: Roman Mareš

Hrát se však bude v Pardubicích, a to už ve čtvrtek 30. března v 18 hodin. A poté 5. dubna v Kladně (také v 18:00). Fanoušci do 18 let mají vstup na domácí přátelské zápasy zdarma.

Baráž začne 16. a 17. dubna v Kladně a nejblíž do ní má v play-off I. ligy aktuálně celek Zlína, který už je prvním finalistou. Ve druhé sérii vede Vsetín nad Prostějovem už jen 3:2.

