Vzpomenete si na začátek října, kdy Liberec válcoval extraligu, zatímco Rytíři sbírali tvrdé nováčkovské ostruhy? Jenže s favoritem je tehdy sklepali, celé utkání byli lepší, a byť v závěru Birner při power-play vyrovnal na 3:3, vzápětí Jágr odpověděl a překvapení jistil ex-liberecký Jakub Valský gólem do prázdné brány.

Najdeme snad jedinou kaňku, výrazná posila Kladna před sezonou Jakub Valský jiný gól v sezoně nedal, a přestože dlouho laboroval se zraněním, tohle je trochu rozčarování.

Třeba ale zabere opět proti bývalému klubu, o to se v pátek večer pokusí celé Kladno. Dvakrát po sobě nezvládlo důležité zápasy se sousedy v tabulce (Zlínem a Olomoucí) a bude chtít navázat spíš na předvánoční pohodu a výhry s Hradcem a Vítkovicemi.

Plány mají v Kladně na rok 2020 pořád neměnné. Sice sahají po účasti v předkole play off, ale dál jim hrozí i sestup (dost napoví nedělní bitva na ledě posledních Pardubic). O budoucnosti mluvil na stránkách Rytířů také majitel klubu Jaromír Jágr, jehož návrat do sestavy Kladno potřebuje.

„Výhledy jsou jedna věc, plány druhá a realita třetí. Záleží hlavně na tom, jaká soutěž se bude po sezoně hrát. My se musíme soustředit na to, abychom podávali ty nejlepší výkony a udrželi se v extralize,“ řekl Jágr, který by také byl rád, kdyby jeho klub vychoval nadějné mladé hráče a předváděl hru, jaká bude bavit diváky.

Právě jich si majitel Rytířů nesmírně váží. V Kladně jich chodí jen kolem čtyř tisíc, ale i tak vytvoří výbornou atmosféru často lepší, než dvojnásobně plné stadiony v jiných městech. „Vytvářejí výbornou kulisu. S ohledem na to, že je náš stadion jeden z nejstarších v celé extralize a bývá na něm velká zima, přesto ti, kteří přijdou, si hokej užívají a snaží se nás maximálně podporovat. My si toho velmi vážíme,“ zdůraznil Jágr.

Potěší kladenská ikona svoje fanoušky třeba už startem v pátečním duelu? Bylo by to překvapení, ale ta Kladenští proti Liberci umí.