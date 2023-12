/FOTO, VIDEO/ Naivně přistoupili hokejisté Kladna k vánočnímu duelu na Spartě. Sledovaný duel, v němž se Jaromír Jágr opět vrátil do své oblíbené O2 areny, tentokrát hlavní hvězdě zápasu radost nepřinesl, Rytíři po hrozivém výpadku ve druhé třetině padli 3:5 a poslední Mladá Boleslav se jim po triumfu na Kometou přiblížila na rozdíl tří bodů. Sparta je druhá za Pardubicemi.

Také kladenští fanoušci si na Spartě třikrát užili radost z gólu. | Video: Jan Šejhl

Naivně přistoupili hokejisté Kladna k vánočnímu duelu na Spartě. Sledovaný duel, v němž se Jaromír Jágr opět vrátil do své oblíbené O2 areny, tentokrát hlavní hvězdě zápasu radost nepřinesl, Rytíři po hrozivém výpadku ve druhé třetině padli 3:5 a poslední Mladá Boleslav se jim po triumfu na Kometou přiblížila na rozdíl tří bodů. Sparta je druhá za Pardubicemi.

Zdroj: Luboš Kurzweil

Rytíři si to s pražským favoritem chtěli rozdat na férovku, nehráli žádného zanďoura, ale pohořeli. Svoje šance dlouho zahazovali a naivními chybami nabízeli Spartě šance, které její hvězdní hráči s přehledem využívali. A to ne všechny, protože hlavně ve druhé části si hosté koledovali o mnohem vyšší nášup. Brízgala kromě tří inkasovaných branek lapil snad tři jasné šance a ještě mu pomáhala tyčka.

Hosté litovali první třetiny a nástupu do druhé, kdy hráli dobrý hokej. Zejména Melka měl pěkné šance, dokonce jel v oslabení sám, ale tenhle zkušený borec trpí už roky horší produktivitou a i tady ho Kořenář vychytal. „Asi jsem naznačil (pohyb) málo,“ sypal si v rozhovoru pro ČT popel na hlavu.

Zdroj: Luboš Kurzweil

Sparta působila dlouho jako sečtělý profesor. V prvním dějství si vystačila s využitou přesilovkou Sobotky, jemuž kladenští zadáci povolili nikoliv jednu, ale hned dvě dorážky. A pak v brejcích trestala minely Rytířů v útočném pásmu. Kusý v šanci zbytečně přihrával a z protiakce mu Kousal ukázal, jak se zakončuje – rána pod břevno a 2:0.

Po necelé minutě Procházka místo návratu riskl rybičku a domácí jeho zbytečný pád trestali bezchybnou akcí Forman – Chlapík. Nakonec pálil přesně ještě Sobotka. „V první třetině jsme byli celkem spokojení, měli jsme dobré tempo, ale byla škoda gólu na 2:0, kdy jsme se snažili přihrávkou do prázdné brány vyrovnat na 1:1 a místo toho jsme inkasovali. Vzápětí domácí dali na 3:0 a my byli vystresovaní, že to musíme otočit. Tam se zápas hodně zlomil, bylo tam moc přečíslení, přitom jsme měli ještě půl utkání na to s tím něco udělat,“ mrzelo trenéra Kladna Otakara Vejvodu.

Zdroj: Jan Šejhl

Jeho tým nic nezabalil. V poslední třetině bojoval a během pouhých 122 vteřin třemi zásahy Procházky, Kusého a Smoleňáka se vrátil do zápasu. Jenže mezi rytířské trefy se vešla také jedna od sparťana Krejčíka a domácí tak drželi hosty na distanc až do konce.

Kladno už přes některé šance Kořenáře nepřekvapilo a před početným kotlem svých fanoušků padlo. „Já věřil i za stavu 4:0 a pak 5:1, vždyť v Pardubicích jsme za pět minut zlikvidovali třígólové manko a je to pár dnů. Škoda toho pátého gólu, mohlo to být ještě zajímavější,“ dodal kladenský trenér Vejvoda.

Pětice ex-kladeňáků bude hájit barvy Česka na juniorském šampionátu hokejistů

Trenér Sparty Pavel Gross viděl svižnou první třetinu, ale také dost taktických chyb na obou stranách. „Kladno bylo v určité fázi blízko srovnání na 1:1, ale my odlítli, byť těch taktických chyb tam bylo víc a víc. Měli jsme pak dost šancí, ale také jsme udělali zase dost chyb v poslední třetině. Musíme hrát rychlý a jednoduchý hokej, ne hrát nahoru dolů,“ doplnil Gross a přidal, že celá Sparta byla ráda, že přišlo hodně diváků.

Zdroj: Luboš Kurzweil

Sparta Praha – Rytíři Kladno 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 19. Sobotka (Kempný, Řepík), 25. P. Kousal (Řepík, Krejčík), 26. Chlapík (Forman), 36. Sobotka (Kestner, Kempný), 47. Krejčík (Forman, Chlapík) – 47. M. Procházka (Ticháček), 48. Kusý (Hejda, Klepiš), 49. Smoleňák (M. Procházka). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváků: 12707.

Sparta: Kořenář – Moravčík, Krejčík, Němeček, Irving, Kempný, Mikliš, T. Tomek – Řepík, Sobotka, P. Kousal – Forman, Horák, Chlapík – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, Konečný, Hauser.

Kladno: Brízgala – Hejda, Dotchin, Babka, Ticháček, Slováček, Veber – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Jágr, Pytlík, Strnad – Melka, M. Procházka, Bláha – Jarůšek, Smoleňák, Sideroff.