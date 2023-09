Kladno po těsné porážce v Liberci neuspělo na domácím ledě proti Kometě Brno a prohrálo 1:4. Rytíři neodstartovali vůbec špatně, jenže v koncovce se dlouho prosadit nedokázali, sami inkasovali v každé třetině jednu branku a při dlouhém risku bez gólmana navíc dostali gól přes celé hřiště. Až při přesilovce potvrdil skvělou formu obránce Jiří Ticháček, který upravil skóre na 1:4. Rytíři tak zůstávají dál na posledním místě tabulky, což se pokusí změnit už v neděli proti předposlední Plzni.

Rytíři v 6. kole extraligy přivítali na domácím ledě Kometu Brno. | Foto: Roman Mareš

Rytíři šli do zápasu bez potrestaných hráčů i bez Sideroffa s Klikorkou. Vůbec poprvé tak začal v prvním útoku po boku Plekance navrátilec Frolík a extraligovou premiéru si odbyl mladý Ton.

Kladno se navíc poučilo z hrozivých začátků posledních dvou zápasů a proti Brnu začalo aktivně a pozorně v defenzivě. Jako první mohl otevřít skóre ve třetí minutě debutující Ton, který dostal puk po skvělé práci Berana rovnou mezi kruhy. Prudkou ranou z první ale zasáhl jen tyč za Furchovými zády.

To Kometa byla ve svém útočném snažení úspěšnější. Daniel Gazda dostal puk na modrou čáru, vybruslil si na vrchol pravého kruhu a prudkou ranou překonal Brízgalu, který přes clonu na kotouč neviděl.

Rytíři, hrajte od první minuty, ne od desáté... Liberec už náskok uhájil

Ještě v první části mohl srovnat Frolík, po objetí klece ale smolně neprocpal puk k odkryté tyči. V závěru třetiny si pak Rytíři zahráli přesilovou hru, jenže ji sehráli velmi špatně a ani jednou neohrozili brněnského brankáře.

Ve druhé části pak po další brance sahala hlavně Kometa. Zbořila ve dvou skvělých možnostech zastavil výborným zákrokem Brízgala, který byl krátký až na dělovku Kristiána Pospíšila. Ten dostal nabito mezi kruhy a ranou z první trefil přesně růžek brány. Rytíři následně pohrdli další přesilovkou a před třetí částí ztráceli už o dva góly.

Kdybychom si pohlídali úvod, mohli jsme si odvézt body, mrzelo nováčka Kusého

Jenže kladenské šance na zdramatizování zápasu zhasly už v úvodu poslední třetiny. Brízgala špatně rozehrával za vlastní brankou a Martin Zaťovič neměl problém uklidit puk do odkryté klece. O možnost vytvořit si tlak se pak navíc Rytíři sami připravili vlastními vyloučeními. Veber po ostrém zákroku kolenem dostal trest rovnou do konce a hru domácích otupěly i následné dvouminutové tresty.

Poslední naději vykřesali Rytíři šest minut před koncem při vyloučení soupeře, jenže sáhli k dlouhému risku bez gólmana, který byl rychle potrestaný. Přes celé hřiště se trefil Jakub Flek. Poté si Kladno ještě zahrálo v šesti proti třem a střelecké trápení konečně prolomilo. Ranou od modré se trefil Jiří Ticháček, který alespoň zařídil domácím fanouškům malou radost.

„Podali jsme nemastný, neslaný výkon. Chybělo nám víc šťávy, soupeř nás přestřílel a přebruslil. Když jsme se dostali do tlaku, tak si nás soupeř jenom podržel na vnější straně. Vůbec jsme se nedostávali k bráně a když už jsme se k ní dostali, tak jsme se neprosadili, i když některé šance byly tutové. Zase jsme vstřelili jediný gól. Buď trefíme hráče, hokejku nebo beton. Jeden gól je hrozně málo, na jeden gól snad nemůžou vyhrávat ani fotbalisté,“ litoval asistent kladenského trenéra Pavel Skrbek.

To na druhé straně panovala po druhé výhře v řadě spokojenost. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme navázali na vítězné utkání proti Budějovicím. Z naší strany to byl velice zodpovědný kolektivní výkon podpořený výborným výkonem Dominika Furcha v bráně. Jediné, co je naší slabinou, jsou v posledních utkáních přesilové hry. I když víme, že Kladno patří k nejlepším mužstvům, co se týče oslabení, tak jsme měli v dlouhé přesilové sérii skórovat. Jinak jsme rádi, po špatném začátku je pro nás každý bod důležitý, zvlášť když vezeme tři body z Kladna,“ hodnotil trenér Jiří Otoupalík.

Rytíře nyní čeká další důležitý zápas na ledě Plzně, která v šestém kole prohrála Pardubicích. Oba poslední týmy od sebe dělí pouhý bod.