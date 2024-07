Téměř 13 let trvala spolupráce kladenských Rytířů se společností Sazka. Toto partnerství skončilo posledním červnovým dnem a kladenský klub děkuje Sazce za mnohaletou spolupráci. „Nejprve bych chtěl poděkovat Sazce za dlouhé roky společné práce. Za těch více než 10 let klub ušel dlouho cestu v oblasti ticketingu a Sazce za to patří velký dík,“ říká ticketingový manažer Rytířů Martin Špaček.

Společnost ENIGOO není nováčkem a to ani v Kladně, kde už plnila od roku 2017 roli subdodavatele zajišťovala prodej vstupenek a permanentek na utkání kladenských Rytířů pro Sazku. Teď to bude dělat napřímo. „Máme s ENIGOO skvělé zkušenosti, zároveň je to progresivní firma, která se snaží posouvat neustále vpřed a sleduje aktuální trendy. Věřím, že naše vzájemná spolupráce přinese fanouškům samá pozitiva,“ uvádí Martin Špaček.

Novinkou je dětská permanentka

Rytíři hlásí novinku - speciální dětskou permanentku. Ta bude dostupná za 50 % ceny dospělé sezónní vstupenky v dané kategorii. Je určena pro děti do 15 let, bude mít navíc speciální dětský design.

„V posledních několika letech jsme o dětskou permanentku zaznamenali velký zájem a pro nadcházející sezónu jsme ji proto přidali do nabídky. Už během loňské sezóny jsme spustili dětské vstupné. Chceme, aby naše zápasy byly přístupné co nejširšímu okruhu fanoušků, a věříme, že tato novinka přiláká více rodin s dětmi. Dětský design plastové karty je navržen tak, aby byl atraktivní pro naše nejmladší příznivce a stal se pro ně hezkým suvenýrem z návštěvy zápasů,“ přibližuje novinku Martin Špaček.

Kladenský hokejový klub se těší na oslavu stého výročí od svého založení a na jubilejní sezónu chystá několik novinek, které fanoušci jistě ocení. Veškeré informace k novinkám včetně dalších informací k permanentkám budou zveřejněny a představeny ještě před zahájením prodeje celosezónních karet.