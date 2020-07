S dalekými Vítkovicemi a jejich rytířem Vítkem rozjelo spolupráci hokejové Kladno. Majitelé klubů Jaromír Jágr a Aleš Pavlík se dohodli, že během sezony 2020-21 oba využijí služeb třineckého odchovance Rostislava Marosze. Ten začne sezonu ve Slezsku a na začátku ledna se přesune do Kladna, kde ročník dohraje a pokusí se pomoci Rytířům s návratem mezi elitu.

Utkání 40. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 9. ledna 2019 v Ostravě. Na snímku (zleva) Mikuš Juraj a Marosz Rostislav. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Je to pro mě výzva, ale budu upřímný – první ligu nepodceňuji a mám k ní respekt. Jsem rád, že mohu začít v extralize, byla to pro mě priorita, ale chci také pomoci Kladnu k postupu do extraligy,“ uvedl po podepsání smlouvy pravoruký centr, o jehož služby Jaromír Jágr dlouho stál a nakonec využil dobrých vztahů s majitelem HC Vítkovice Ridera Alešem Pavlíkem, a společně vymysleli plán - Marosz pomůže svými góly Ostravanům do vánočních a novoročních svátků, pak se přesune za novým mužstvem. „Těší mě Jaromírův zájem a budu rád, pokud si zahraji přímo s ním. Bude to zajímavé angažmá,“ dodal Marosz.