Asistent trenéra Kladna Jiří Burger vypadal úplně jinak než po úterní prohře se Zlínem. „Ani nechci hodnotit hru. Spíš musím kluky pochválit, jak se po nepovedeném utkání se Zlínem semkli a neskutečně bojovali. Musím jim poděkovat, že Zlín takhle napravili,“ řekl Burger a přiznal, že čtyři dny před zápasem nebyly jednoduché. „Měli jsme o zápase se Zlínem jiné představy, ale promluvili jsme si, kluci to hodili za hlavy a my jim děkujeme, jak to proti Olomouci odehráli,“ dodal Jiří Burger.

Po provalení aféry s potyčkami mezi hráči nastoupilo Kladno viditelně s vyčištěnými hlavami a také s výraznými změnami v sestavě. Marka Račuka vyměnili Rytíři do Prostějova za univerzála Jakuba Babku, z Litoměřic si pak půjčili bratry Ondřeje a Martina Procházkovy, aby tým nasál vítěznou chuť (Stadion vyhrál v Chance lize 14 x v řadě). Přijel i Veber ze Slavie, O. Bláha z Ústí, naopak stále schází obránce Dotchin a hrát nemohli ani Jágr, Baránek či suspendovaný Beran.

Byla to nejdefenzivnější partie, jakou Rytíři v sezoně odehráli. Ale přestože Kohouty do šancí pouštěli, byl to z pohledu obrany a týmovosti nejlepší výkon Středočechů od září.Dlouho tak stanovila rozdíl skóre dokonalá rána Miroslava Indráka z 11. minuty, pro bývalého borce Plzně teprve druhá v sezoně. Ale hodně důležitá, protože jeho tým tentokrát nedělal hrubé chyby v obraně a co prošlo, to pochytal spolehlivý Bow.

Co Rytířům nahrávalo, to byl metr rozhodčích, protože obou v předešlých měření s Olomoucí zbytečnými vyloučeními darovali Hanákům těsné výhry. Tentokrát sudí dlouho nevylučovali ani když menší faul viděli a pískli až sedm minut před koncem jasné podražení Woodovi.Kladno se ubránilo, zvládlo celý tlak Kohoutů v poslední třetině včetně závěrečné power play. Při té se půl minuty před koncem trefil Nick Hlava a pečetil tak skóre na 2:0.

Někdejší útočník Kladna a dnes jeden z koučů Olomouce Jan Tomajko měl jasno, jeho tým zaplatil za vlažnější úvod. „Nevstoupili jsme do toho dobře, Kladno bylo daleko bojovnější a mělo větší nasazení. My se do toho už pořádně nedostali a domácí si zasloužili vyhrát. Bohužel,“ ucedil.

To kanadský gólman Landon Bow se usmíval. „Pro mě to bylo důležité utkání, protože se nám vstup do nového roku nepovedl. Dnes jsme ale hráli v obraně opravdu výborně a je pro mě čest poprvé v české extralize udržet čisté konto. Přitom jsme měli v sestavě několik nových hráčů,“ připomněl jeden z hrdinů zápasu.

Rytíři Kladno – HC Olomouc 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 11. Indrák (Hlava, Wood), 60. Hlava (Wood). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Gerát, Hynek. Vyloučení: 0:1, bez využití: Diváků: 1000.

Kladno: Bow – Veber, Kehar, Wood, Ticháček, Suchánek, Babka – Hlava, Plekanec, Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Kristo, Indrák, O. Bláha – O. Procházka, Filip, Martin Procházka.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – Tomeček, Krejčí, J. Káňa – Klimek, J. Knotek, Kusko – Bambula, Navrátil, Olesz – Michal Kunc, Nahodil, Burian.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) - Olomouc.Zdroj: Foto: Roman Mareš